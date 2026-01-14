Seagate розпочала поставки жорстких дисків обсягом 32 ТБ для корпоративних клієнтів та NAS

14 января 2026 г., 9:35

Компанія Seagate Technology оголосила про початок глобальних поставок своїх нових жорстких дисків ємністю 32 ТБ, побудованих на базі перевіреної технології магнітного запису CMR.



Анонс відбувся в рамках виставки Intersec 2026, де виробник продемонстрував рішення для обробки колосальних обсягів відеоданих, згенерованих системами штучного інтелекту. Нові накопичувачі доступні у трьох ключових лінійках: Exos для дата-центрів, SkyHawk AI для інтелектуального відеоспостереження та IronWolf Pro для професійних мережевих сховищ (NAS). Це оновлення стало відповіддю на прогнози аналітиків IDC, згідно з якими обсяг відеоданих у світі подвоюватиметься кожні п’ять років через впровадження АІ-анотацій та метаданих для кожного кадру.



Технологічною основою для нових дисків стала платформа Mozaic, яка раніше пройшла випробування в гіпермасштабованих хмарних середовищах. Це дозволяє корпоративним клієнтам впевнено масштабувати свої гібридні та мультихмарні інфраструктури, забезпечуючи високу щільність зберігання при збереженні стандартних формфакторів. Зокрема, модель SkyHawk AI оптимізована для роботи з важкими навантаженнями відеоаналітики, Exos орієнтована на максимальну продуктивність у хмарі, а IronWolf Pro пропонує підвищену надійність для професійних творчих студій та малого бізнесу.



Продажі нових пристроїв стартували 14 січня 2026 року через авторизованих партнерів Seagate по всьому світу. Рекомендована роздрібна ціна на модель SkyHawk AI встановлена на рівні 699,99 дол., накопичувач Exos пропонується за 729,99 дол., а професійна серія IronWolf Pro обійдеться покупцям у 849,99 дол. За словами віцепрезидентки Seagate Мелісси Банди, без таких потужних інструментів зберігання на периферії та в центрах обробки даних обіцяний потенціал відеоаналітики на базі ШІ залишиться нереалізованим, оскільки бізнесу потрібен надійний фундамент для пошуку та аналізу гігантських архівів даних у реальному часі.



Аналітики зазначають, що Seagate обрала стратегію «вертикальної ємності» як головну зброю проти експансії твердотільних накопичувачів у корпоративному секторі. Попри швидкість SSD, вартість зберігання одного терабайта даних на нових дисках Seagate залишається поза конкуренцією для завдань, де обсяг переважає над швидкістю доступу. Ринок відеоспостереження у 2026 році остаточно перетворився на ринок «бізнес-інтелекту», де відео — це не просто картинка, а база даних, що потребує індексації. Випуск 32-терабайтних моделей дозволяє компаніям не збільшувати фізичну кількість серверних стійок, а просто оновлювати накопичувачі, що критично важливо в умовах дефіциту енергії та місця в сучасних дата-центрах. Це впевнений крок Seagate до збереження домінування в архівах великих даних на фоні АІ-буму.

