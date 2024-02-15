Патентне відомство США підтвердило, що AI не може володіти патентами

15 февраля 2024 г., 11:25

0

Tweet

Відомство з патентів і товарних знаків США (USPTO) стверджує, що системи штучного інтелекту не можна назвати винахідниками, але люди можуть використовувати інструменти AI в процесі створення запатентованих винаходів і повинні розкривати інформацію про це.



Агентство опублікувало своє останнє керівництво після серії "слухань" для збору відгуків громадськості. У ньому йдеться про те, що хоча системи AI та інші "нефізичні особи" не можуть бути зазначені як винахідники в патентних заявках, "використання системи AI фізичною особою не перешкоджає тому, щоб фізичну особу могло бути визнано винахідником". Люди, які бажають отримати патент, повинні повідомити, чи використовували вони AI в процесі винаходу, так само як USPTO просить усіх заявників вказувати всю істотну інформацію, необхідну для ухвалення рішення.



Однак, щоб отримати можливість зареєструвати патент, людина, яка використовує AI, повинна зробити значний внесок у створення винаходу. Якщо людина просто попросила систему штучного інтелекту створити щось і простежила за цим, то це не робить її винахідником, ідеться у звіті. На думку відомства, людина, яка просто поставила перед системою AI завдання або "визнала й оцінила" її результат як гарний винахід, не може претендувати на патент.



"Однак значний внесок може бути продемонстрований тим, як людина конструює підказку з урахуванням конкретної проблеми, щоб домогтися від системи штучного інтелекту конкретного рішення", - йдеться в повідомленні USPTO.



Відомство також зазначає, що "збереження "інтелектуального панування" над системою AI саме по собі не робить людину винахідником" - тобто просте управління або володіння AI, який створює речі, не означає, що ви можете подати на нього патент.



У 2020 році USPTO постановило, що тільки "природні люди" можуть подавати заявки на патенти, відхиливши петицію дослідника Стівена Талера. Талер вказав створену ним систему штучного інтелекту DABUS як винахідника в патентній заявці. Суд США підтримав рішення патентного відомства. Інший федеральний суд постановив, що системи штучного інтелекту не можуть бути захищені авторським правом, після того, як Талер подав окрему заявку на зображення, створене штучним інтелектом.



СОТ США і Бюро з авторських прав США провели серію консультацій з громадськістю, щоб розробити нові рекомендації щодо розгляду AI в патентних і авторських заявках.

Як RPA-платформа допомогла SkyUр автоматизувати оплату рахунків