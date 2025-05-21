Японія та Швеція передали Україні потужні автотрансформатори

21 мая 2025 г., 11:45

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Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) в Україні у тісній співпраці з Міністерством енергетики України передала НЕК «Укренерго» три високовольтні автотрансформатори. Це обладнання – два автотрансформатори, профінансовані Урядом Японії, та один – Урядом Швеції, допоможе підтримувати стабільну роботу енергосистеми України.

Напередедодні члени делегації відвідали один з об'єктів критичної інфраструктури, аби на власні очі побачити завдані збитки та ознайомитися з роботою одного з перших автотрансформаторів, які було надано в межах міжнародної підтримки.

«З початку повномасштабного вторгнення росія прицільно атакує нашу енергетичну інфраструктуру, в тому числі й автотрансформатори, критично важливі для стабільності електропостачання. Поставка трьох високовольтних автотрансформаторів для НЕК «Укренерго» є важливим внеском у зміцнення енергетичної стійкості України. І ми дякуємо нашим японським та шведським партнерам, а також ПРООН за цю підтримку. Це обладнання допоможе забезпечити безперебійне електропостачання для мільйонів споживачів, зокрема домогосподарств, дитячих садків, шкіл, лікарень та іншої критичної інфраструктури», - зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко

Масаші Накаґоме, Надзвичайний і Повноважний Посол Японії в Україні, наголосив на довгостроковій відданості Японії енергетичній стійкості та відновленню України.

«З 2022 року Японія непохитно підтримує Україну, надаючи критично важливе енергетичне обладнання, у тому числі газові турбіни, газопоршневі генераторні установки та автотрансформатори, – сказав пан Накаґоме. – Сьогоднішня передача двох додаткових автотрансформаторів дозволила нам підтримати українців більш надійним доступом до електроенергії. Японія продовжує підтримувати Україну, і разом з ПРООН ми допомагаємо зберігати тепло в домівках, забезпечувати роботу лікарень та підтримувати громади на шляху до гідного відновлення, вселяючи в них надію».

Тимчасово повірена у справах Швеції в Україні Мартіна Квік зазначила про непохитну підтримку Швецією народу України.

«Швеція надала понад 43 мільйони доларів через наше партнерство з ПРООН, аби допомогти відновити критичну енергетичну інфраструктуру у постраждалих громадах. Ці зусилля стосуються не лише відновлення енергосистеми, а й зміцнення базових послуг та закладання фундаменту для довгострокової стійкості. Швеція підтримує Україну, разом з Японією та міжнародною спільнотою, у нашому прагненні забезпечити екологічне та безпечне відновлення», - зазначила пані Квік.

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