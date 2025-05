Нові ноутбуки Acer Swift X для митців оснащено відеокартою NVIDIA GeForce RTX серії 50

21 мая 2025 г., 12:35

Компанія Acer представила нові моделі з лінійки ноутбуків Swift X: Swift X 14 AI та Swift X 14. Високопродуктивні пристрої з набором AI-інструментів націлено на професіоналів і контент-мейкерів, які прагнуть втілити в життя свої творчі задуми.



Працюючи на базі процесорів AMD Ryzen AI серії 300, Swift 14 X AI уможливлює безперебійний рендеринг, моделювання та візуалізацію в реальному часі. Новий ПК із підтримкою Copilot+ може впоратися навіть зі складними задачами із застосуванням AI, а також пропонує доступ до ексклюзивних функцій AI, як-от Recall (ознайомлювальна версія), Click to Do (ознайомлювальна версія), удосконалена система пошуку у Windows, Cocreator, Live Captions, Image Creator та Windows Studio Effects. Оснащений процесорами Intel Core Ultra (серії 2), новий Swift X 14 для митців забезпечує чудову продуктивність під час виконання ресурсомістких творчих завдань і цілоденну роботу в автономному режимі.



Обидві моделі працюють на базі відеокарт NVIDIA GeForce RTX 5070 для ноутбуків з архітектурою NVIDIA Blackwell, а також мають сенсорні OLED-дисплеї з роздільною здатністю 3K і сертифікатом Calman. Вони постачаються вже відкаліброваними, а тому з перших хвилин відтворюють кольори з разючою точністю та реалістичністю.



Відтепер для митців доступні дві нові моделі з лінійки Swift X: вони підійдуть для творчих професіоналів, зокрема для графічних дизайнерів, відеомонтажерів і фотографів, яким потрібна потужна й водночас портативна система. Swift X 14 AI (SFX14-61G) оснащено процесором AMD Ryzen AI 9 365 з удосконаленими ядрами Zen 5, що забезпечує високу швидкодію і здатність справлятися з великими робочими навантаженнями, тоді як Swift X 14 (SFX14-73G) працює на базі процесора Intel Core Ultra 9 285H, який дає змогу без проблем виконувати декілька задач водночас і працювати в ресурсомістких програмах. Обидва пристрої мають удосталь місця для зберігання робочих файлів і медіаконтенту: у них установлено модуль системної пам’яті LPDDR5X обсягом до 32 ГБ і накопичувач PCIe 4-го покоління місткістю до 2 ТБ.



Ці преміальні ноутбуки для представників творчих професій оснащено графічними процесорами NVIDIA GeForce RTX 5070 на базі NVIDIA Blackwell, що забезпечує прискорення робочих процесів на основі штучного інтелекту для прямих трансляцій, редагування відео та 3D-рендерингу, а також гарантує новий досвід взаємодії та чіткість графіки.



Обидві системи пройшли перевірку NVIDIA Studio та оптимізовані за допомогою попередньо інстальованих драйверів NVIDIA Studio, щоб можна було повною мірою використати продуктивність пристроїв відразу після розпакування. Крім того, ноутбуки Swift X підтримують технологію NVIDIA DLSS 4 для збільшення продуктивності та забезпечення доступу до мікросервісів NVIDIA NIM – найсучасніших моделей штучного інтелекту, за допомогою яких ентузіасти та розробники можуть створювати помічників, агентів та робочі процеси на основі штучного інтелекту з максимальною продуктивністю.



Митці й фахівці зможуть візуалізувати свої проєкти на Swift X 14 AI та Swift X 14 із чіткістю й реалістичністю кольорів – усе завдяки 14,5-дюймовим OLED-дисплеям із роздільною здатністю 3K й сертифікатом Calman. А підтримка всього колірного простору DCI-P3 гарантує максимальну точність передачі кольорів в анімаціях, на фото й відео. До того ж дисплеї зі співвідношенням сторін 16:10, скляною панеллю від краю до краю та сертифікатом VESA DisplayHDR TrueBlack 500 уможливлюють ефект повного занурення в події на екрані. Технологія Acer Light Sensing динамічно адаптує колірну температуру та яскравість, реагуючи на умови освітлення. В обох моделях дисплеї захищено стійким до забруднень склом Corning Gorilla Glass. Також доступні варіанти із сенсорним екраном, які пропонують іще більше можливостей для інтуїтивно зрозумілого керування.



Нові ноутбуки Swift X було створено для творчих особистостей: їх оснащено збільшеними сенсорними панелями з тактильними датчиками, які забезпечують миттєве спрацьовування та плавну навігацію. А підтримка стилуса MPP 2.5 із можливістю нахилу додатково підвищує зручність використання пристроїв, дозволяючи їх власникам малювати, проєктувати, редагувати й робити нотатки без будь-яких перешкод. Витончений і водночас практичний корпус можна розгорнути на 180 градусів, аби забезпечити ще більшу свободу під час роботи над творчими проєктами та співпраці з іншими користувачами.



Удосконалена система охолодження використовує два кільцеві стереовентилятори TwinAir, дві мідні теплові трубки та клавіатуру з отворами для витоку повітря – усі ці елементи гарантують належне охолодження ноутбука та його надійну роботу.



Нові ноутбуки Swift X 14 та Swift X 14 AI оснащено інфрачервоною вебкамерою 1080p Full HD, яка підтримує функцію біометричного входу через розпізнавання обличчя за допомогою Windows Hello. Крім того, про безпеку власників пристроїв дбає технологія Acer User Sensing: інфрачервона вебкамера розпізнає присутність користувача та блокує екран, коли користувач відлучається, а після його повернення знову активує екран. Завдяки поєднанню технології Acer PurifiedVoice 2.0 та системи з трьох мікрофонів мінімізується фоновий шум, щоб під час конференцій користувачів завжди було добре чути. Ноутбуки також мають підтримку Wi-Fi 6E і цілу низку портів.



Нові ноутбуки Swift втілюють концепцію Acer Earthion та демонструють відданість компанії принципам сталого розвитку: пристрої виготовлено з переробленого пластику, а їхня упаковка на 100% складається з вторинної сировини. Окрім того, вони зареєстровані у списку EPEAT Gold.



Ноутбук Acer Swift X 14 AI (SFX14-61G) надійде до продажу в Україні в серпні з початковою ціною від 84999 грн.



Ноутбук Acer Swift X 14 AI (SFX14-73G) надійде до продажу в Україні в серпні з початковою ціною від 84 999 грн.

