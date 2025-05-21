«Мультишеринг» документів в Дії стане платним для організацій?

21 мая 2025 г., 10:25

Генеральний директор компанії FlexiPay, яка є партнером сервісу державних послуг Дія, Ярослав Каплан, повідомив, що з 1 червня функція «мультишеринг» (надання двох і більше документів особи із держреєстрів) стане платною. При цьому звичайний шеринг одного документа лишається безплатним.

Платити будуть організації, що запитують у користувача його документи, – банки, кредитні установи та інші надавачі послуг, для яких важливо швидко встановити особу клієнта. Послуга коштуватиме близько 21,5 тис. грн одноразово за підключення та 9,8 грн за кожен запит. Для фізичної особи – користувача нічого не змінюється.

Як зазначив Ярослав Каплан, альтернативний спосіб отримати цифрові документи користувача – це BankID від Національного банка України. Залежно від кількості потрібних документів в запиті (пакети даних) вартість коливається від 5 до 20 грн.

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