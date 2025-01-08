Вже майже 1500 IT-компаній стали резидентами спеціального простору Дія.City

8 января 2025 г., 15:35

Минулого року Міністерство цифрової трансформації продовжило створювати сприятливі умови та нові можливості для росту технологічних компаній. Зокрема запустили платформу для матчмейкінгу між українськими IT-компаніями та глобальними бізнесами CodeUA та програму електронного резидентства uResidency, щоб розвивати цифрову економіку й залучати податки в бюджет через співпрацю з усім світом.

До Дія.City 2024 року приєдналися понад 880 технологічних компаній – Grammarly, Rakuten Viber, Petcube – більш як удвічі більше порівняно з 2023 роком. Крім того, Президент підписав закон, який спрощує умови входу до Дія.City для стартапів та посилює відповідальність компаній за зв’язки з рф.

Цьогоріч планується запустити міжнародний хаб для розробки та інтеграції AI-рішень у публічному секторі АІ Center of Excellence та платформу Sandbox для тестування високотехнологічних продуктів, побудованих на технологіях штучного інтелекту та блокчейн.

Комп’ютерний розум: генеративний штучний інтелект у рішеннях AWS