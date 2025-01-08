Anthropic вже оцінюють у 60 млрд дол.

8 января 2025 г., 16:25

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Агентство Reuters повідомило, що стартап штучного інтелекту Anthropic близький до угоди про залучення додаткових 2 мільярдів доларів.

Зазначається, що таким чином компанія тепер оцінюється у 60 мільярдів доларів. Ця інвестиція сталася через кілька місяців після того, як Anthropic отримала 4 мільярди доларів від Amazon.

За словами джерел, які побажали залишитися анонімними, новий раунд фінансування очолює венчурна компанія Lightspeed Venture Partners.

Anthropic, головний конкурент OpenAI, ще минулого року була оцінена приблизно в 18 мільярдів доларів після інвестиційного раунду під керівництвом Menlo Ventures.

Наприкінці минулого року Amazon подвоїла свої інвестиції в стартап до 8 мільярдів доларів. Останні 4 млрд дол. були надані у вигляді конвертованих облігацій і будуть конвертовані в акціонерний капітал в рамках цього раунду.

Anthropic, чий річний дохід сягнув близько 875 мільйонів доларів, продає доступ до своїх моделей безпосередньо і через сторонні хмарні сервіси, включаючи Amazon Web Services.

Anthropic базується в Сан-Франциско і її співзасновниками є колишні керівники OpenAI брат та сестра Даріо і Даніела Амодеї (Dario and Daniela Amodei). Слід додати, що компанія також отримала 2 мільярди доларів інвестицій від Alphabet у 2023 році.

Зазначимо, що зростаюча популярність OpenAI та запуск нових продуктів допомогли їй закрити раунд фінансування на суму 6,6 мільярда доларів у минулому жовтні, що потенційно збільшило її капіталізацію до 157 мільярдів доларів.

За даними PitchBook, завдяки великим раундам фінансування таких компаній, як Anthropic і xAI, на стартапи в сфері АІ припала майже половина венчурних інвестицій у США в минулому році.

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