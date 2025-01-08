Злиття Shutterstock та Getty Images сформує компанію вартістю 3,7 млрд дол.

8 января 2025 г., 14:35

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Getty Images та Shutterstock офіціально повідомили про злиття в єдину компанію, вартість якої складе близько 3,7 млрд дол.

Об'єднана компанія збереже назву Getty Images і пропонуватиме бібліотеку контенту, яка об'єднає портфоліо обох структур, включаючи зображення, відео, музику, 3D та інші медіа. Акціїями нової компанії продовжать торгувати на Нью-Йоркській фондовій з тікером «GETY».

«Зі стрімким зростанням попиту на привабливий візуальний контент у різних галузях, ніколи не було кращого часу для об'єднання наших двох бізнесів, - заявив генеральний директор Getty Крейг Пітерс (Craig Peters). - Об'єднавши наші сильні сторони, ми зможемо краще відповідати можливостям клієнтів».

Слід зазначити, що Getty Images та Shutterstock мають схожі портфелі цифрового контенту, ліцензуючи різноманітні колекції високоякісних медіаматеріалів. Перша пропонує один з найбільших приватних фотоархівів у світі з мільйонами зображень. Друга підтримує величезну глобальну платформу для мільйонів творців цифрового контенту, де вони можуть продавати свої роботи.

Акції Getty Images зросли на 42% на попередніх торгах після того, як компанії оголосили про угоду.

Згідно з деталями угоди, яка була одноголосно схвалена радами директорів обох компаній, акціонери Getty Images володітимуть 54,7% об'єднаної структури, а акціонери Shutterstock - 45,3%.

Крейг Пітерс обійматиме посаду генерального директора об'єднаної компанії. Нова компанія також матиме раду директорів, що складатиметься з одинадцяти членів, включаючи Пітерса, генерального директора Shutterstock Пола Хеннесі (Paul Hennessy), шістьох директорів, призначених Shutterstock, і чотирьох директорів, призначених Getty Images.

Аналітики зазначають, злиття двох компаній було зумовлене швидким розвитком генеративного штучного інтелекту. Getty Images і Shutterstock імплементуваи можливості АІ на своїх платформах.

Shutterstock уклав партнерство з OpenAI у 2021 році, а роком пізніше інтегрував генератор зображень DALL-E AI. У жовтні Getty Images додала інструмент АІ на свій веб-сайт iStock для створення комерційно безпечних зображень, згенерованих штучним інтелектом.

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