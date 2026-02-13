Економічний ефект від використання відкритих даних оцінюється у 26,8 млрд грн

13 февраля 2026 г., 16:36

0

Tweet

Україна посідає четверте місце за рівнем зрілості відкритих даних (Open Data Maturity) серед 36 країн Європи. Дослідження Інституту економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД) показало, що прямий економічний ефект від використання публічної інформації сягнув 26,8 млрд грн.

Завдяки відкритим даним українська економіка отримала мільярдні надходження, а бізнес – можливість прозоро розвиватися. Ядро ринку – компанії, для яких відкриті дані є основою бізнес-моделі та єдиним або визначальним джерелом доходу, – заробляють близько 2 млрд грн на рік. Проте загальна цінність для всієї економіки у 13 разів більша.

В країні працюють десятки сервісів аналізу відкритих даних (YouControl, Opendatabot, SaveEcoBot та інші) та ІТ-продуктів, які допомагають компаніям ухвалювати швидкі рішення, а громадянам – розв'язувати повсякденні питання та отримувати достовірну інформацію. Загальна кількість активних проєктів становить 128.

Попри безпекові обмеження та тимчасове закриття частини реєстрів і наборів відкритих даних у 2022 році, ринок переформатувався. Бізнес почав використовувати гібридні моделі даних, щоб забезпечити безперервну перевірку контрагентів та комплаєнс.

Відкриті дані стали критично важливими для прозорості. Їх використовують для: перевірки бенефіціарів та виявлення зв’язків із підсанкційними країнами (РФ, Білорусь, Іран); прозорих публічних закупівель та контролю за використанням державних коштів; юридичної та фінансової аналітики.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI