Виручка Palantir вже другий квартал поспіль перевищує позначку в 1 млрд дол.

4 ноября 2025 г., 9:35

0

Tweet

Компанія Palantir Technologies, що спеціалізується на програмному забезпеченні для аналізу даних, повідомила про результати третього кварталу 2025 року, які перевершили прогнози аналітиків.



Palantir відзвітувала про зростання виручки на 63% до 1,18 млрд дол., що перевищило очікувані аналітиками 1,09 млрд дол. Вже другий квартал поспіль компанія перевищує позначку в 1 млрд дол.



Прибуток на акцію (скоригований) склав 0,21 дол. проти прогнозованих 0,17 дол. Чистий прибуток компанії зріс більш ніж у три рази і досяг 475,6 млн дол.



Зростання Palantir відбулося завдяки потужним результатам у двох ключових сегментах, які активно впроваджують AI-рішення. Виручка в Урядовому бізнесі США зросла на 52% порівняно з минулим роком, досягнувши 486 млн дол. Урядові контракти, зокрема з військовими відомствами, залишаються центральними для компанії, яка нещодавно уклала угоду з Армією США на суму до 10 млрд дол.



Водночас, комерційний бізнес компанії збільшився більш ніж удвічі, досягши 397 млн дол. Сукупна вартість нових комерційних угод у США зросла більш ніж у чотири рази — до 1,31 млрд дол.



Компанія підвищила свій прогноз на поточний період та на весь рік, демонструючи впевненість у стійкому попиті на свої AI-продукти. На четвертий квартал 2025 року Palantir очікує виручку близько 1,33 млрд дол., що значно перевищує консенсус-прогноз аналітиків у 1,19 млрд дол.



Прогноз виручки на весь 2025 рік було підвищено до 4,4 млрд дол., тоді як аналітики Wall Street прогнозували 4,17 млрд дол.



Генеральний директор Palantir Алекс Карп (Alex Karp) підкреслив, що успіх компанії ґрунтується на "автентичному та суттєвому зростанні" та здатності AI-платформи забезпечувати негайний вплив на бізнес-процеси клієнтів. Акції Palantir зросли більш ніж на 170% цього року.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI