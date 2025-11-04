 
Мінцифри стало учасником європейського проєкту Aptitude зі створення цифрового гаманця

4 ноября 2025 г., 10:25

Міністерство цифрової трансформації України стало учасником європейського проєкту Aptitude, що створює EUDI Wallet. Це цифровий гаманець, в якому можна буде зберігати паспорт, водійське посвідчення, диплом та інші документи, щоб користуватися послугами по всьому ЄС.

Мінцифрі вже два роки активно співпрацює з ЄС: бере участь у розробці європейського цифрового гаманця та тестує сумісність документів у Дії з європейськими прототипами. Вступ до консорціуму Aptitude – це логічний і важливий крок, який робить Україну учасником цього проєкту.

Ця співпраця відкриває можливості для обміну досвідом, налагодження постійної комунікації з партнерами та спільного пошуку рішень. Український досвід є цінним для європейських партнерів. Поки багато країн пілотного проєкту ще напрацьовують власну інфраструктуру, Україна вже має реальний практичний досвід використання державного застосунку для цифрових документів.

