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Виробники електроенергії з альтернативних джерел отримуватимуть більше грошей під час воєнного стану

30 июня 2022 г., 13:25
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«Міністерство енергетики України» встановило новий порядок розподілу коштів для виробників електроенергії з альтернативних джерел на період воєнного стану. Тепер державне підприємство «Гарантований покупець» розподілятиме між виробниками електроенергії за «зеленим тарифом» усі грошові кошти, отримані від продажу електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел.

Про це йдеться в наказі «Міненерго» №206.

Згідно з наказом, за результатами продажу електричної енергії розподіл грошових коштів здійснюється відповідно до таких показників:

  • для виробників, що здійснюють виробництво електричної енергії з енергії сонячного випромінювання – сума, що дорівнює значенню 18% від середньозваженого розміру «зеленого» тарифу за 2021 рік (раніше – 15%);
  • для виробників, що здійснюють виробництво електричної енергії з енергії вітру – сума, що дорівнює значенню 18% від середньозваженого розміру «зеленого» тарифу за 2021 рік (раніше – 16%);
  • для виробників, що здійснюють виробництво електричної енергії з гідроенергії – сума, що дорівнює значенню 35% від середньозваженого розміру «зеленого» тарифу за 2021 рік;
  • для виробників, що здійснюють виробництво електричної енергії з біогазу – сума, що дорівнює значенню 40% від середньозваженого розміру «зеленого» тарифу за 2021 рік;
  • для виробників, що здійснюють виробництво електричної енергії з біомаси – сума, що дорівнює значенню 75% від середньозваженого розміру «зеленого» тарифу за 2021 рік (раніше – 60%).

У випадку наявності залишку грошових коштів, що залишився на поточному рахунку після виконання попередніх показників розподілу, цей залишок розподіляється та спрямовується виробникам пропорційно розміру нарахувань для відповідного виробника, здійснених з урахуванням цих же показників, але не більше вартості товарної продукції розрахункового періоду, розрахованої за «зеленим» тарифом для такого виробника.

Виробники електроенергії з альтернативних джерел отримуватимуть більше грошей під час воєнного стану

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