ELKO запропонує бюджетні рішення для геймінгу та збірки ПК бренду Gamemax

Компанія ELKO Ukraine оголошує про початок дистрибуції корпусів для ПК, рішень для охолодження, а також геймерських меблів гонконзького бренду Gamemax, що присутній на світовому ринку вже близько 10 років.

Gamemax орієнтується на бюджетний сегмент і пропонує користувачам максимально доступні комплектуючі. Основний фокус бренду – корпуси для ПК, де ключову роль відіграють ціна, сучасний вигляд і сумісність із популярними конфігураціями. Це рішення для масового геймера та інтеграторів.

GAMEMAX Infinity Mini BK – один із найдоступніших корпусів зі скляними панелями на ринку. Це рішення для тих, хто хоче отримати трендовий дизайн ПК із панорамним оглядом, але не готовий переплачувати за бренд.

Корпус формату MicroTower орієнтований на компактні збірки та базові ігрові системи, пропонуючи необхідну функціональність і сучасний зовнішній вигляд. Infinity Mini BK добре підходить для стартових геймерських конфігурацій, офісно-домашніх ПК і масових проєктів.

Сучасний концепт корпусу GAMEMAX Infinity N90 WH з роздільними камерами для компонентів, що спрощує монтаж і покращує повітряні потоки всередині системи. Такий підхід дає змогу акуратно розмістити основні компоненти, кабелі та блок живлення, забезпечуючи чистий вигляд і стабільну роботу.

Особливістю моделі є вбудований LED-дисплей, який додає корпусу візуальної привабливості та підкреслює геймерський характер. Infinity N90 WH орієнтований на користувачів, які хочуть отримати сучасний дизайн і нестандартні рішення за доступною ціною.

GAMEMAX Infinity T20 BK пропонує нестандартну концепцію з поворотом компонентів на 90°, що змінює класичне уявлення про компонування системи. Такий підхід не лише виділяє корпус візуально, а й відкриває нові можливості для демонстрації відеокарти та внутрішнього підсвічування. Модель орієнтована на геймерів і користувачів ПК, які прагнуть отримати щось відмінне від стандартних рішень, не виходячи за межі бюджетного сегмента.

