Тренінгові центри з кібербезпеки створено на базі п’яти закладів вищої освіти

Кваліфікаційний центр інформаційних технологій та кібербезпеки, який діє при ДержНДІ технологій кібербезпеки Держспецзв’язку, координує створення мережі тренінгових центрів з кібербезпеки. Наразі завершено підготовчий етап щодо діяльності відповідних структур на базі п’яти закладів вищої освіти.

Тренінгові центри з кібербезпеки створено у Національному аерокосмічному університеті «Харківський авіаційний інститут», Харківському національному університеті ім.В.Н.Каразіна, ТОВ «Науковий парк Державного університету «Житомирська політехніка», Національній академії Служби безпеки України та Вінницькому національному технічному університеті.

У межах цієї роботи затверджено положення про тренінгові центри, погоджено типові програми тренінгів, узгоджено кадровий склад тренерів, а також вирішено основні організаційно-технічні питання підтримки проєкту.

Наразі опрацьовується питання розширення географії тренінгових центрів, що дозволить масштабувати напрацьовану модель по всій території України. У планах відкрити філії кваліфікаційного центру в Одесі, Харкові, Львові та Івано-Франківську.

