Arm анонсувала нові мобільні обчислювальні ядра

30 июня 2022 г., 12:15

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Компанія Arm представила оновленні 64-битні ядра CPU для мобільних пристроїв.



Повідомляється, що мобільні процесори на базі нових флагманських ядер Arm Cortex-X3 можна використовувати для оснащення не тільки телефонів, але й ноутбуків. При встановленні в смартфоні або планшеті такі процесори повинні забезпечити на 25% більше продуктивності, ніж чипи на ядрах попереднього покоління. Якщо ж мова йде про використання у ноутбуках, то Arm Cortex-X3 може прискорити роботу програм на 34%.



Щоб полегшити розробку мобільних процесорів, Arm розгортає технологію під назвою DSU-110. Технологія дозволяє виробникам чіпів поєднувати до 12 ядер Cortex-X3 в один процесор. DSU-110 дає можливість оснастити процесор до 16 мегабайт кешу L3.



У порівнянні з попереднім поколінням оновлений DSU-110 підтримує на 50% більше ядер, поряд з останніми функціями ISA.



Для мобільних пристроїв, які потребують поєднання продуктивності та енергоефективності, Arm розгортає новий дизайн ядер Cortex-A715. Вони використовують на 20% менше електроенергії, ніж Cortex-A710, а також забезпечують покращення швидкості на 5%.



Arm також запропонувала спеціалізований дизайн, який компанії можуть використовувати для створення мобільних потужних ядер процесора — анонсована оновлена версія Cortex-A510, яка забезпечує 5% підвищення енергоефективності.



Весь новий портфель рішень CPU ARM забезпечується двома механізмами кібербезпеки. Перше вдосконалення обмежує можливість зловмисного програмного забезпечення для доступу до пам'яті пристрою. Друга нова функція безпеки, яка отримала назву асиметричного MTE, виявляє та блокує певні типи кібератак, які намагаються перезаписати дані на пристрої з шкідливим кодом.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист