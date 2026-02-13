AI-ноутбуки ASUS ExpertBook Ultra: рівні можливості для малого та середнього бізнесу

13 февраля 2026 г., 13:55

0

Tweet

Згідно з останнім звітом ASUS «Future of SMB», малий та середній бізнес (МСБ) усе частіше переймає стратегії та інструменти великих корпорацій. Дослідження показує, що 88% власників підприємств у США вважають «масштабне мислення» критично важливим для майбутнього зростання. Головним стимулом є конкуренція: 41% респондентів зазначили, що відчувають найбільший тиск саме з боку великих підприємств, а не рівних собі компаній чи стартапів.



Замість того щоб нарощувати кількість персоналу, бізнес робить ставку на ПК із підтримкою AI. Це дозволяє невеликим командам використовувати інструменти корпоративного рівня: від інтелектуального прогнозування до автоматизації складних робочих процесів, зберігаючи при цьому гнучкість, притаманну малому бізнесу.



«Те, що ми бачимо сьогодні — це не просто оновлення інструментів, а фундаментальне зрушення у розумінні конкурентоспроможності. ПК з AI перестали бути розкішшю для обраних; вони стають базовою умовою цифрової стійкості та довгострокового зростання», — підкреслює Кіт Лоу (Keith Lowe), директор з управління продуктами ASUS.



Звіт акцентує на важливому нюансі: хмарного програмного забезпечення вже недостатньо. Для повноцінного використання AI потрібні пристрої, здатні обробляти сучасні навантаження безпечно та ефективно.



Саме для таких завдань створено ASUS ExpertBook Ultra (B9406), які відрізняє оптимізована потужність для роботи з нейромережами та аналітикою. Ці пристрої розраховані на інтенсивне використання в офісі та в поїздках. А вбудовані функції безпеки та продуктивності Windows 11 Pro, що захищають дані бізнесу без складних ІТ-налаштувань.



Завдяки поєднанню передового заліза та інтуїтивних AI-можливостей, ExpertBook Ultra дає компаніям той запас міцності, який необхідний для еволюції без технологічних збоїв.



Ноутбук ASUS ExpertBook Ultra (B9406) незабаром з’явиться у продажу по всьому світу.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI