Біткойн знову впав майже до 19 тис дол., на тлі попередження ФРС щодо інфляції

30 июня 2022 г., 14:08

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Біткойн впав до рівня 19 000 доларів у другій половині дня сьогодні після того, як керівники центральних банків відновили попередження щодо інфляції на щорічному форумі Європейського центрального банку (ЄЦБ) у середу.



Актив впав на 5,5% за останні 24 години, і він на шляху до рекордного падіння на 40% за місяць. Інші великі криптовалюти також ослабли: ефір - на 9,9% за 24 години, а SOL Solana - на 11%. Загальна капіталізація криптовалютного ринку втратила 4,3%.



Голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл підтвердив зобов'язання ФРС підвищити процентні ставки для стримування інфляції. Виступаючи на засіданні ЄЦБ, він сказав, що його більше турбує проблема інфляції, ніж можливість того, що вищі процентні ставки підштовхнуть економіку США до рецесії.



«Чи є ризик, що ми зайдемо занадто далеко? Безумовно, є ризик», – сказав Пауелл. «Найбільшою помилкою — скажімо так — було б не відновити цінову стабільність».



Як повідомляє Reuters, Пауелл сказав, що ФРС повинна швидко підвищити ставки, додавши, що поступове підвищення може викликати у споживачів відчуття, що високі ціни на товари продовжаться. Приблизно тиждень тому в його коментарях говорилося про те, що підвищення ставок може пом’якшитися до наступного року.



Ф’ючерси на фондовому ринку США впали після коментарів Пауелла: на S&P 500 - 1,59%, а ф’ючерси на технологічний індекс Nasdaq 100 - на 1,9%. Азійські ринки були в мінусі: японський Nikkei 225 втратив 1,54%, а азійський індекс Asia Dow - 1,14%.



Центральні банки по всьому світу зважують підвищення процентних ставок на тлі зростання цінового тиску. Раніше цього тижня Іспанія повідомила про рекордну за 37 років інфляцію в 10%, тоді як Індія та Китай борються з ризиками економічного спаду.



Такі занепокоєння посилюють і без того критичний тиск продажів біткойнів. Протягом останніх кількох місяців цей актив торгувався так само, як ризиковані технологічні акції, і цього року втратив близько 58%.

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