Veeam поглинає Securiti AI за 1,725 млрд дол.

Компанія Veeam Software офіційно оголосила про підписання остаточної угоди щодо придбання компанії Securiti AI за 1,725 млрд дол.



Securiti AI є визнаним лідером у сфері управління станом безпеки даних (DSPM), що також охоплює конфіденційність, управління, доступ та довіру до штучного інтелекту (AI trust) у гібридних, багатохмарних і SaaS-платформах.



Підкреслюється, що це придбання, яке є найбільшим в історії Veeam, знаменує собою прямий вихід компанії на ринок кібербезпеки АІ. Разом Veeam і Securiti АІ об'єднають стійкість даних із DSPM, конфіденційністю та довірою до АІ, охоплюючи як робочі, так і вторинні дані. Мета - надати клієнтам єдиний командний центр для повного контролю над усіма їхніми даними, забезпечуючи безпеку, відновлення та відкат, щоб безпечно використовувати цінність даних для інновацій у сфері АІ.



Як зазначається, організації не можуть використовувати потенціал неструктурованих даних (електронні листи, документи), які становлять 70-90% усіх корпоративних даних. Водночас кібератаки посилюються, регулювання стає суворішим, а ініціативи АІ гальмуються через те, що дані, які їх живлять, не викликають довіри. За оцінками галузевих досліджень, 80-90% проєктів АІ провалюються, часто через проблеми з даними, включаючи точність, походження, дозволи, а також проблеми конфіденційності.



"Ми вступили в нову еру даних. Мова йде вже не лише про захист від кіберзагроз; йдеться також про ідентифікацію всіх ваших даних, забезпечення їхнього управління та довіри до них для прозорого живлення АІ. Це єдиний найкритичніший фактор у невдалих ініціативах АІ», заявив генеральний директор Veeam Ананд Есваран (Anand Eswaran).



Наголошується, що об’єднана платформа дозволить Veeam відійти від традиційних підходів, які покладаються на розрізнені інструменти, створюючи єдиний командний центр, який усуває необхідність постійного компромісу між безпекою, управлінням ризиками та гнучкістю бізнесу.



Securiti АІ є піонером Data Command Center, який використовує унікальний граф знань (Knowledge Graph) для уніфікації інтелекту та контролю безпеки даних у гібридній мультихмарі. Цей граф відображає мережу всіх інформаційних активів, включаючи файли, користувачів, моделі АІ, які мають доступ, та регуляторні вимоги.



Генеральний директор Securiti АІ Рехан Джаліл (Rehan Jalil), який після закриття угоди обійме посаду президента з безпеки та АІ у Veeam, підкреслив: "Корпоративний АІ просто неможливий без безпеки даних. Securiti АІ вирішує цю проблему та уможливлює безпечне використання даних і АІ". Він зазначив, що Securiti АІ надає клієнтам "всю безпеку для їхніх даних, щоб переконатися, що з даними не трапляються погані речі, але якщо щось піде не так, ми забезпечимо стійкість".



Аналітики вважають, що інтеграція цих платформ "заповнює прогалину між безпекою, управлінням, відповідністю вимогам та стійкістю", що є критично важливим в епоху АІ, де його надійність залежить від безпеки та точності даних, на яких він побудований.



Очікується, що транзакція буде закрита у четвертому кварталі 2025 року та підлягає звичайним умовам закриття та схваленню регуляторних органів.



Придбання стартапу Securiti АІ, вартість якого приблизно в три рази перевищує його останню оцінку у 575 млн дол., розглядається як стратегічний крок для посилення позицій Veeam перед потенційним виходом на біржу.

