Arm об'єднується з Open Compute Project, щоб представити нові стандарти чиплетів для AI дата-центрів

Компанія Arm працює над впровадженням високоефективних інфраструктурних стандартів для центрів обробки даних зі штучним інтелектом (AI), щоб допомогти розв'язати проблему зростання енергоспоживання, у співпраці з Open Compute Project (OCP).



Для розв'язання цієї проблеми Arm оголосила, що підтримуватиме компанії у розробці наступного етапу спеціалізованих мікросхем та пакування для конвергентної інфраструктури. Цей підхід поєднує спільно розроблені можливості, які інтегрують обчислювальні ресурси, пам'ять та мережеві інтерфейси на одній системі на кристалі (SoC), дозволяючи ЦОД для AI розгортати більш щільні та ефективні обчислення.



Традиційні ЦОД покладаються на окремі серверні плати, які з'єднують центральні процесори (CPU), графічні процесори (GPU), пам'ять і мережеві компоненти по всій стійці. Натомість конструкції SoC консолідують ці елементи в єдиний, тісно інтегрований пакет, зменшуючи енергоспоживання та затримку, одночасно забезпечуючи вищу щільність обчислень для робочих навантажень AI.



Щоб забезпечити живленням наступне покоління конвергентних ЦОД, Arm вносить свою нову специфікацію Foundation Chiplet System Architecture (FCSA) до OCP та розширює екосистему Arm Total Design (ATD).



«Конвергентний ЦОД для AI не буде живитися індивідуальними товарними чипами, — сказав Мохамед Авад (Mohamed Awad), старший віцепрезидент і генеральний директор інфраструктурного бізнесу Arm. — Для підвищення щільності цих систем потрібен вдосконалений, спеціально створений кремній».



FCSA будується на попередній роботі Arm Chiplet System Architecture і спрямована на задоволення галузевих вимог щодо нейтральних до постачальників стандартів. Вона надає спільний набір стандартів для конструкцій чиплетних систем та інтерфейсів, забезпечуючи взаємодію у великому масштабі незалежно від архітектури CPU.



Едді Рамірез (Eddie Ramirez), віцепрезидент з маркетингу інфраструктурного бізнесу Arm, пояснив, що наростальний попит на обчислювальні ресурси AI призвів до різкого збільшення щільності стійок у ЦОД. Тоді як раніше стійка споживала 12-15 кВт, сьогодні AI-стійки можуть споживати до 100 кВт. Впровадження чиплет-дизайнів допомагає досягти кращої продуктивності на ват, знижуючи експлуатаційні витрати.



Щоб принести передові чиплет-дизайни в індустрію, Arm оголосила про розширення екосистеми Arm Total Design. Започаткована два роки тому, ATD зросла з 13 партнерів до 36, а сьогодні додає ще 10 нових партнерів, включаючи Astera Labs (чиплети вводу/виводу для пам'яті та стандартів PCIe), Rebellions (AI-прискорювачі), Marvell Technology (лідер у галузі ASIC), AIchip, ASE, CoAsia, Credo, Eliyan та Insyde Software.



Очікується, що цей спільний досвід у пакуванні, з’єднанні та системній інтеграції допоможе прискорити інновації чиплетів і знизити вартість та скоротити час проєктування складних SoC.



На завершення, OCP призначив Arm до своєї Ради директорів. Компанія приєднається до таких гігантів, як Meta Platforms, Google, Intel та Microsoft, щоб сприяти узгодженню майбутнього шляхом розробки взаємосумісних конструкцій для ЦОД AI.

