Anthropic планує залучити 10 млрд дол. при оцінці у 350 млрд дол.

8 января 2026 г., 17:35

0

Tweet

Як повідомляє Reuters, менш ніж за два місяці після попереднього раунду фінансування компанія Anthropic PBC почала переговори з інвесторами про залучення додаткових 10 мільярдів доларів.



За повідомленнями джерел, раунд планують очолити Coatue Management та GIC. Це дасть компанії оцінку в 350 мільярдів доларів, що майже вдвічі перевищує її вартість у вересні минулого року.



Така сума виводить Anthropic далеко вперед порівняно з xAI, хоча вона все ще поступається OpenAI, чия оціночна вартість сягнула 600 мільярдів доларів. Як зазначають аналітики такий стрибок оцінки свідчить про величезну впевненість інвесторів у здатності Anthropic нарощувати продажі. Очікується, що компанія завершить минулий рік із річним регулярним доходом у 9 мільярдів доларів, а у 2026 році цей показник може потроїтися.



Новий збір капіталу відбувається на фоні надзвичайно агресивного розширення інфраструктури. Anthropic планує вкласти 50 мільярдів доларів у будівництво власних дата-центрів у Нью-Йорку, Техасі та інших регіонах. Ці потужності працюватимуть паралельно з хмарною інфраструктурою Amazon Web Services вартістю 11 мільярдів доларів. Додаткові обчислювальні ресурси необхідні для подальшого вдосконалення моделей родини Claude. Нещодавно представлена Claude 4.5 Opus продемонструвала неймовірний прогрес, майже втричі покращивши результати свого попередника у складному бенчмарку ARC-AGI-2, який вимірює здатність АІ до логічного мислення.



Окрім розробки моделей, Anthropic активно інвестує у створення інструментів для бізнесу, що дозволяють знизити витрати на інференс. Компанія також може використати залучені кошти для поглинання інших гравців ринку. Хоча на сьогодні Anthropic здійснила лише одну купівлю, придбавши розробника інструментарію Bun, її конкуренти діють значно активніше. Наприклад, OpenAI у 2025 році викупила компанію Джоні Айва (Jony Ive) під назвою io Products за 6,5 мільярда доларів. На думку експертів, нинішній раунд фінансування на 10 мільярдів доларів може стати останнім для Anthropic перед виходом на публічний ринок. Компанія вже залучила юристів для підготовки до лістингу акцій, який може відбутися пізніше цього року.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI

0

Tweet