D-Wave готує квантовий прорив - купує Quantum Circuits за 550 млн дол.

Компанія D-Wave, яка є першим у світі комерційним постачальником квантових комп'ютерів, оголосила про підписання угоди щодо придбання Quantum Circuits.



Сума угоди становить 550 мільйонів доларів, з яких 300 мільйонів буде виплачено акціями D-Wave, а 250 мільйонів - готівкою.



Як зазначається, це злиття об’єднує двох гігантів: лідера у сфері квантового відпалу (Quantum Annealing) та провідного розробника гейтових квантових систем із вбудованою корекцією помилок.



Завдяки цій угоді D-Wave стає єдиною компанією на ринку, здатною задовольнити повний спектр запитів у сфері квантових обчислень. Об’єднана структура планує представити перші комерційні гейтові системи на базі надпровідників вже протягом 2026 року.



Нове придбання дозволить D-Wave значно прискорити розробку масштабованих квантових комп’ютерів із виправленням помилок. Технологія dual-rail, розроблена Quantum Circuits, забезпечує вищу якість кубітів та суттєво знижує обсяг фізичних ресурсів, необхідних для створення логічних кубітів.



Генеральний директор D-Wave доктор Алан Баратц (Alan Baratz) заявив, що це придбання остаточно закріплює позицію компанії як найбільш просунутого лідера у сфері надпровідникових квантових обчислень. За його словами, двоплатформна стратегія дозволить вирішувати весь спектр обчислювальних проблем клієнтів - від складних задач оптимізації до симуляції матеріалів та АІ-алгоритмів.



До команди D-Wave приєднаються провідні світові експерти, зокрема доктор Роб Шелькопф (Rob Schoelkopf), засновник Quantum Circuits та професор Єльського університету. Він відомий як винахідник технологій transmon та dual-rail кубітів. В рамках угоди в Нью-Гейвені буде створено новий центр досліджень та розробок. Доктор Шелькопф зазначив, що поєднання їхніх процесорів із масштабованими системами управління D-Wave відкриває найкоротший шлях до створення відмовостійких квантових систем, які будуть готові до використання в корпоративному секторі. Генеральний директор Quantum Circuits Рей Сметс (Ray Smets) додав, що їхня філософія пріоритетної корекції помилок є найбільш життєздатним шляхом до масштабування технології.



Аналітики зазначають, що ця угода свідчить про те, що ринок квантових обчислень перейшов від стадії теоретичних змагань до етапу жорсткої промислової консолідації. D-Wave, яка довгий час була зосереджена на квантовому відпалі, фактично визнала, що для повного домінування їй необхідні універсальні гейтові моделі. Купівля Quantum Circuits - це майстерний хід, який дозволяє D-Wave обійти конкурентів на кшталт IBM та Google у питанні корекції помилок, що є головним болем усієї індустрії. Залучення Роберта Шелькопфа, якого вважають одним із «батьків» сучасних кубітів, дає D-Wave величезний інтелектуальний капітал. Якщо компанія дійсно випустить робочу гейтову систему у 2026 році, це може спровокувати справжню революцію у сфері кібербезпеки та розробки нових ліків, зробивши квантову перевагу реальним бізнес-інструментом, а не лише науковим терміном.



Завершення угоди очікується наприкінці січня 2026 року після отримання дозволів від регулюючих органів. Більш детальну інформацію про оновлений технологічний план компанія пообіцяла розкрити під час конференції Qubits 2026, яка відбудеться наприкінці січня у Флориді. Ця подія стане ключовим моментом для індустрії, оскільки продемонструє перші кроки до повної комерціалізації квантових систем нового покоління.

