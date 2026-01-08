Сили оборони отримують понад 1500 протишахедних дронів на добу

8 января 2026 г., 8:05

Міноборони повідомило, що у грудні‐січні вийшло на високий середній показник у постачанні перехоплювачів для Українського війська. Так, військові отримують понад 1500 протишахедних дронів на добу.



Це дозволило суттєво наростити спроможності підрозділів у протидії повітряним цілям на різних рівнях - від переднього краю до захисту тилових регіонів.



«Окремим інструментом посилення спроможностей стала робота маркетплейсу зброї DOT‑Chain Defence. Через платформу військові підрозділи замовили та отримали понад 7 тисяч дронів-перехоплювачів тактичного рівня, що дозволяє оперативно закривати потреби без очікування централізованих поставок», – заявив міністр оборони України Денис Шмигаль.



Дрони-перехоплювачі сьогодні є критично важливим елементом багаторівневої протиповітряної оборони. Вони дають змогу зберігати дороговартісний ракетний ресурс ППО, використовуючи більш економічні засоби ураження. Їх використання також підвищує щільність протидії БПЛА без перевантаження систем ППО.

