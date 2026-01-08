Dell UltraSharp 2026: 52-дюймовий 6К-монітор та професійний QD-OLED без відблисків

8 января 2026 г., 13:35

На виставці CES 2026 компанія Dell представила два революційні монітори серії UltraSharp, що встановлюють нові стандарти для продуктивності та творчої роботи.



Першою знаковою новинкою став Dell UltraSharp 52 Thunderbolt Hub, який є першим у світі 52-дюймовим вигнутим 6К-монітором на базі панелі IPS Black. Це рішення спроєктоване як заміна складним конфігураціям із кількох дисплеїв для фінансових трейдерів, інженерів та аналітиків даних. Завдяки роздільній здатності 6К та частоті оновлення 120 Гц, пристрій пропонує на 25 відсотків вищу щільність пікселів порівняно зі стандартними установками з кількох моніторів. Виробник також відзначає, що важливою особливістю моделі став найвищий рівень захисту очей від синього світла, що підтверджено сертифікацією TÜV Rheinland, а вбудований датчик освітленості автоматично підлаштовує параметри екрана для комфортної роботи протягом тривалого часу.



Для фахівців у сфері медіа та дизайну Dell анонсувала UltraSharp 32 4K QD-OLED, який вже отримав нагороду CES 2026 за інновації. Це перший у світі комерційний монітор такого типу з покриттям Anti-Glare Low-Reflectance, що дозволяє працювати з насиченим чорним кольором навіть у яскраво освітлених приміщеннях. Дисплей забезпечує «нескінченну» контрастність та охоплює 99 відсотків кольорового простору DCI-P3 із професійною точністю передачі кольорів. Унікальною рисою моделі є інтегрований колориметр, який зберігає результати калібрування безпосередньо на моніторі, що дозволяє ІТ-командам проводити налаштування дистанційно. Підтримка стандартів DisplayHDR True Black 500 та Dolby Vision робить цей монітор ідеальним інструментом для відеомонтажу та кольорокорекції на найвищому рівні.



Обидва пристрої розширені сучасними можливостями підключення та керування. 52-дюймова модель підтримує підключення до чотирьох комп’ютерів одночасно через вбудований KVM-перемикач, дозволяючи працювати з усіма системами за допомогою одного набору периферії. Порт Thunderbolt 4 забезпечує передачу даних та живлення ноутбука потужністю до 140 Вт. Компанія також підкреслила свою прихильність екологічності: нові монітори на 90 відсотків складаються з переробленого пластику та використовують відновлений алюміній, сталь і скло.



UltraSharp 52 з’явиться у світовому продажі вже у січні 2026 року за ціною близько 2900 доларів, тоді як 32-дюймовий QD-OLED стане доступним наприкінці лютого за ціною 2600 доларів.

