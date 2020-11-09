В Україні стартує перший хакатон з розвитку онлайн-кінотеатрів  

9 ноября 2020 г., 15:48

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sweet.tv ініціює перший в Україні Cinema Challenge Hackathon з призовим фондом $ 50 000. Мета хакатону — прискорити розвиток вітчизняних технологій для онлайн-кінотеатрів. Під час хакатону найкращі IT-спеціалісти розроблятимуть рішення, що допоможуть популяризувати якісний контент українського виробництва. Подія відбудеться за підтримки Міністерства цифрової трансформації України.



Національний онлайн-кінотеатр sweet.tv ініціював проведення серії IT-заходів і залучив кращих IT-спеціалістів країни для розробки нових українських рішень для популяризації національного контенту: кіно, ТБ-програм, серіалів, дубляжу. Для цього компанія проводить Cinema Challenge Hackathon з призовим фондом $ 50 000 – перший в історії України хакатон, присвячений технологіям для розвитку онлайн-кінотеатрів.



«Наша мета — бути українським Netflix. Ми прагнемо вдосконалити систему рекомендацій та подання контенту так, щоби кожен глядач міг ще швидше знайти для себе цікавий український та україномовний контент. — говорить засновник sweet.tv Олександр Вітько, — Хакатон — один з найефективніших способів для цього. Тому ми залучили до співпраці компанію, яка вже багато років проводить найбільш значущі події в IT-сфері країни. Це допоможе нам стимулювати розвиток Cinema Tech в Україні. Я впевнений, що в результаті україномовний та український контент стане більш популярним».



Cinema Challenge Hackathon проходитиме з 14 до 22 листопада 2020 року. Призовий фонд складає $50 000. Переможці визначатимуться в кожній окремій категорії. Перше місце — $10 000. Друге — $ 5 000. Також переможець серед проектів отримає $ 10 000.



«Cinema Challenge Hackathon — перший в історії хакатон з призовим фондом такого розміру, що говорить, зокрема про серйозні наміри і амбітність ініціаторів, — розповідає Євгенія Беспалова, співзасновник і стратег компанії з впровадження інновацій We_Challenge. — Аби не наражати учасників на небезпеку, хакатон відбудеться в онлайн-форматі. У події візьме участь понад 500 учасників — датасаєнтистів, розробників, менеджерів, дизайнерів та маркетологів. З них будуть сформовані команди, які зможуть обрати один із двох напрямів роботи. Або отримати челенджі від організаторів, які стосуються рекомендаційної системи онлайн-кінотеатру. Або запропонувати свою ідею, яка відповідає тематиці Cinema Challenge Hackathon».



Головна ціль організаторів хакатону створити ефективні IT-рішення, які будуть надавати глядачеві максимально цінний контент і сприятимуть розвитку культури споживання якісного українського відеоконтенту.

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