SAP намерена упростить коллаборацию в разработке вакцин

9 ноября 2020 г., 16:12

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Компания SAP запускает Vaccine Collaboration Hub (VCH) для государственных и медико-биологических организаций, занимающихся разработкой вакцин. Он повысит эффективность взаимодействия компаний в области цепочек поставок, а также поможет правительствам разных стран и их отраслевым партнерам лучше координировать и быстрее запускать программы массовой вакцинации.



VCH создан на базе уже существующего глобального информационного хаба SAP, в котором данные по биомедицине и фармацевтике хранятся в публичном облаке, ресурс обеспечивает безопасную и доверенную среду, необходимую при обмене данными между фармацевтическими компаниями, необходимыми для идентификации медицинских препаратов. Новый хаб же будет охватывать процесс целиком, начиная от производства и дистрибуции вакцин и заканчивая поствакцинальным мониторингом.



«COVID-19 оказал сильное давление на медико-биологическую отрасль, открылись существенные пробелы в цепочках поставок. Единый центр, агрегирующий всю нужную информацию, из которого медико-биологические компании смогут управлять своей деятельностью, связанной с вакцинацией, восполнит существующие пробелы, гарантируя получение пациентами жизненно важных лекарств и устройств», отметил Майкл Таунсенд, отраслевой аналитик IDC.



Производители вакцин, поставщики логистических услуг, оптовые продавцы и многие другие компании, задействованные в работе по вакцинированию, могут запускать свои критически важные процессы с помощью программного обеспечения SAP. Основываясь на глубокой отраслевой экспертизе, SAP разработала VCH как дополнительный модуль для своей бизнес-сети, упрощающий сотрудничество между сетевыми партнерами, с его помощью можно будет лучше управлять цепочками поставок, контролировать выполнение заказов на вакцины, отслеживая их путь от поставщика до пункта выдачи.

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