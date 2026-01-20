Платформа Qualcomm Snapdragon X Series виходить на ринок десктопних ПК

20 января 2026 г., 11:45

0

Tweet

Компанія Qualcomm випустила короткий тизер під назвою «Десктопи наступного покоління на базі Snapdragon X Series», який став чітким сигналом для індустрії: Arm-процесори більше не обмежені лише сегментом ноутбуків. Тепер Qualcomm прагне переформатувати ринок настільних систем.



Основний посил нового ролика важко ігнорувати. Qualcomm хоче, щоб Windows-ПК на базі Snapdragon сприймалися як повноцінні десктопні рішення для творців контенту, розробників і геймерів. Процесори серії Snapdragon X, які вже змінили уявлення про автономність ноутбуків, тепер мають принести на робочі столи локальний AI з обробкою нейромережевих завдань безпосередньо на пристрої (On-device AI); екстремальну енергоефективність з роботою без перегріву та шуму та миттєвий відгук, порівняно з тим, що Qualcomm називає «застарілими десктопами» (legacy desktops).



Візуально трейлер акцентує на компактних робочих місцях. У кадрі з’являються бездротові клавіатури, вигнуті монітори та невеликі чорні або сріблясті металеві бокси, що дуже нагадують міні-ПК.



Проте Qualcomm зберігає певну інтригу. У ролику не показано назв конкретних моделей, великих планів роз’ємів або внутрішньої архітектури охолодження. Також немає прямої згадки про архітектуру наступного покоління «X2», хоча експерти впевнені, що саме вона (представлена на CES 2026 як X2 Elite та X2 Plus) стане основою для нових систем.



Аналітики зазначають, що головне питання не в тому, чи може Snapdragon працювати в корпусі десктопу, а в тому, наскільки широким буде цей сегмент.



Міні-ПК є найпростішою точкою входу. Вони вимагають менш складного охолодження, а перевага «тихої та ефективної роботи» тут відчувається найкраще.



Перехід у категорію повноцінних Tower-десктопів потребуватиме від Qualcomm чітких домовленостей із партнерами (OEM) та підтримки складніших графічних рішень.



«Трейлер Qualcomm — це скоріше декларація про наміри, ніж технічний звіт. Це спроба розширити наратив бренду за межі мобільних пристроїв», — зазначають оглядачі ринку.



Реальні технічні специфікації та офіційні анонси від виробників, таких як ASUS, Acer чи HP, матимуть значно більшу вагу, ніж хвилинне відео. Проте перший крок зроблено: ера «десктопного Snapdragon» офіційно розпочата.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI