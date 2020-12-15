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В странах EMEA наблюдается стабильно высокий спрос на игровые ПК

15 декабря 2020 г., 11:15
В странах EMEA наблюдается стабильно высокий спрос на игровые ПК

Рынок игровых компьютеров региона EMEA продолжает наращивать темпы развития. В третьей четверти года IDC насчитала 2,4 млн отгруженных настольных и портативных игровых систем, что на 29,7% больше, нежели годом ранее. Причем, в странах Центральной и Восточной Европы рост поставок в третьем квартале года достиг 50,3%. В период предновогоднего сезона спрос останется неизменно высоким — по итогам финального квартала 2020 г. аналитики ожидают увеличение поставок в пределах 25,1% «YoY». Более того, высокая позитивная динамика также будет наблюдаться в начале будущего года — рост в первом квартале обещает превысить 27% «YoY».

В 2024 г. локальный рынок игровых компьютеров освоит не менее 9,4 млн устройств, а среднегодовой рост за период с 2020 по 2024 г. составит 2,2%.

Отличными стимуляторами рынка окажутся не только новые поколения GPU и CPU, зачастую предлагаемые по весьма привлекательным ценам, но также релизы долгожданных игровых продуктов, в частности Assassin’s Creed Valhalla и CyberPunk 2077.

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