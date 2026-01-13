Eutelsat замовляє у Airbus 440 супутників для розвитку OneWeb

13 января 2026 г., 11:45

Компанія Eutelsat офіційно оголосила про укладання контракту з Airbus Defence and Space на будівництво 340 супутників для своєї низькоорбітальної мережі OneWeb.



Це замовлення, додане до партії з 100 одиниць, придбаних у грудні 2024 року, доводить загальну кількість нових апаратів до 440.



Виробництво супутників буде розгорнуто на базі підприємства Airbus у Тулузі (Франція), де для цього встановили нову виробничу лінію. Перші поставки очікуються вже наприкінці 2026 року, що дозволить компанії підтримувати динамічне зростання, зафіксоване у 2025 році на рівні 80%.



Нове покоління супутників OneWeb не просто замінить старі апарати, а принесе значне покращення технічних характеристик. Головною інновацією стане інтеграція вдосконалених цифрових каналізаторів (digital channelizers), які забезпечать розширені можливості обробки даних безпосередньо на борту. Це підвищить гнучкість мережі та ефективність використання частотного спектра. Крім того, архітектуру супутників оптимізували для тривалої експлуатації та додали можливість розміщення «попутного корисного навантаження» (hosted payloads), що відкриває для Eutelsat нові ніші в комерційному та науковому секторах.



Мережа OneWeb, яка буде налічувати понад 600 діючих супутників на висоті 1200 км, залишається єдиним європейським гравцем на ринку низькоорбітального ШСД, повністю орієнтованим на професійний B2B-сегмент. Генеральний директор Eutelsat Жан-Франсуа Фаллахер (Jean-François Fallacher) підкреслив, що партнерство з Airbus гарантує безперервність обслуговування для клієнтів у сферах мобільного зв’язку та фіксованого інтернету. Важливою складовою стратегії компанії залишається надання рішень «суверенного рівня» для державного сектору, де надійність та безпека каналів зв’язку є пріоритетними вимогами.



Eutelsat робить ставку на якісну перевагу над Starlink, обираючи шлях технологічного ускладнення супутників. Впровадження бортових процесорів (onboard processing) дозволяє OneWeb ефективніше розподіляти трафік без потреби у великій кількості наземних станцій-шлюзів у складних регіонах. Це робить мережу більш автономною та привабливою для військових і спецслужб. Співпраця з Airbus у Тулузі також є політичним сигналом: Європа демонструє здатність підтримувати повний цикл виробництва високотехнологічних космічних систем. На тлі 80% зростання доходів у 2025 році, Eutelsat перетворюється з традиційного оператора геостаціонарних супутників на агресивного гравця нового покоління, який готовий інвестувати мільярди у цифрову трансформацію орбіти.



Ці інвестиції дозволять Eutelsat не лише зберегти глобальне покриття, а й запропонувати клієнтам вищу швидкість та меншу затримку сигналу, зміцнюючи позиції у боротьбі за корпоративні контракти по всьому світу.

