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Lenovo представила системы с производительностью до 3 петафлопс в одной стойке

15 декабря 2020 г., 11:55
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Lenovo Data Center Group анонсировала выход новых решений для высокопроизводительных вычислений и задач искусственного интеллекта.

Компания предлагает ускорить глубокую аналитику и искусственный интеллект за счет обработки данных с использованием представленных систем Lenovo ThinkSystem SD650-N V2 и ThinkSystem SR670 V2, которые базируются на процессорах Intel Xeon Scalable третьего поколения.

Сервер Lenovo ThinkSystem SD650-N V2 - это первый в отрасли сервер с жидкостным охлаждением Direct-to-Node (DTN) для графических процессоров в системе 1U, обеспечивающий производительность вычислений до 3 петафлопс в одной стойке. Жидкостное охлаждение Lenovo Neptune четвертого поколения снижает потребление энергии до 40%, сохраняя при этом беспрецедентную вычислительную мощность и плотность размещения компонент, отмечает производитель.

Lenovo представила системы с производительностью до 3 петафлопс в одной стойке


Lenovo ThinkSystem SR670 V2 представляет собой модульную систему с большим количеством графических процессоров, которая поддерживает до восьми графических процессоров NVIDIA A100 с тензорными ядрами или графических процессоров NVIDIA T4 в одном 3U, обеспечивая производительность до 160 терафлопс. В SR670 V2 может использоваться охлаждение Lenovo Neptune, что заметно снижает энергопотребление шум по сравнению с системами с воздушным охлаждением.

Lenovo представила системы с производительностью до 3 петафлопс в одной стойке«Мы уделяем весьма пристальное внимание инновациям в области высокопроизводительных вычислений и стараемся обеспечить самыми передовыми решениями наших клиентов в этом сегменте. Ведь многие из них работают над сверхважными задачами и решением проблем, которые сегодня стоят перед человечество, как бы пафосно это не прозвучало. Как следствие, Lenovo уже несколько лет подряд признается поставщиком суперкомпьютеров №1 на мировой арене - в списке TOP500 наибольшее количество систем, созданных при участии нашей компании», заявил Скотт Тиз (Scott Tease), генеральный директор направления высокопроизводительных вычислений и искусственному интеллекту в Lenovo Data Center Group.

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