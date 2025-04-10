Schneider Electric забезпечила обладнанням для безперебійного електропостачання 290 АЗК мережі ОККО

10 апреля 2025 г., 14:28

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Компанія Schneider Electric і мережа АЗК ОККО реалізували масштабний проєкт із безперебійного електрозабезпечення та надійності інфраструктури – на 290 з 410 АЗК мережі у 2022-2024 рр. встановлено джерела безперебійного живлення (ДБЖ) з сучасними потужними акумуляторами, а у 2025 році планується дообладнати такими ж ДБЖ, ще 50 АЗК мережі.

Літій-іонні ДБЖ Schneider Electric, які обрала ОККО, мають довгий термін експлуатації без заміни акумуляторів (до 12-15 років), тривалий час автономії при своїх компактних габаритах, простоті в обслуговуванні.

«Ще до масштабних блекаутів ОККО розпочала реалізацію плану модернізації корпоративної мережі передачі даних. Ми розуміли, що потребуємо ефективного обладнання, яке забезпечить безперебійність роботи всіх «життєвих» систем АЗК – кас, паливороздавальних колонок, обладнання, що забезпечує Wi-Fi та інші клієнтські сервіси. І почали шукати відповідне потужне обладнання, аналізуючи світовий досвід. Рішення від Schneider Electric забезпечило потрібний нам результат. По факту, незалежно від відключень електроенергії на АЗК ОККО клієнт не зіткнеться з затримкою у розрахунку або відсутністю Wi-Fi», – зазначив Сергій Лесько, CIO ОККО.

Систему моніторингу мережі ДБЖ забезпечує постачальник обладнання. Завдяки предиктивній аналітиці стану роботи пристроїв та повідомлень про потребу його заміни невдовзі, сервісні роботи проводяться своєчасно, мінімізуючи ризик простою.

«В рамках даного проєкту наш клієнт отримав безперебійне електроживлення АЗК до п’яти годин, а також збереження критично-важливих даних й цілодобовий контроль стану мережі ДБЖ», – зазначив Володимир Дохленко, керівник підрозділу Secure Power Schneider Electric в Україні, Чехії та Словаччині.

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