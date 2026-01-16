Капіталізація ASML вперше перевищила 500 млрд дол.

16 января 2026 г., 12:35

Нідерландська компанія ASML, єдиний у світі виробник обладнання для літографії в екстремальному ультрафіолеті (EUV), досягла історичної позначки ринкової капіталізації у 500 млрд дол. у четвер, 15 січня.



Стрімкий злет акцій компанії на 5,4% став прямою реакцією на оголошення її головного клієнта, тайваньської TSMC, про радикальне збільшення капітальних витрат до 52–56 млрд дол. у 2026 році. Ці цифри суттєво перевищили очікування аналітиків, які прогнозували витрати на рівні 46 млрд дол.



Лише за січень 2026 року вартість ASML зросла на 24%, що дозволило компанії зміцнити статус найдорожчої технологічної компанії Європи. Як зазначають аналітики інвестиційної фірми Aureus, ринок знову недооцінив масштаб та швидкість впровадження АІ-технологій, що створює «вузьке місце» у виробництві пам’яті та чипів для Nvidia та Apple.



Хоча ASML раніше давала стримані прогнози на 2026 рік через тривалі терміни будівництва нових заводів, плани TSMC щодо прискорення зведення фабрик значно покращують перспективи нідерландського виробника на 2027 рік і далі. Окрім TSMC, попит на обладнання ASML підігрівають корейські виробники Samsung та SK Hynix, а також американська Micron, які змагаються за лідерство у виробництві пам’яті для АІ-систем.

