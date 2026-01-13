Apple обирає Google Gemini для радикального оновлення Siri у 2026 році

13 января 2026 г., 9:35

Згідно з даними Reuters, компанія Apple офіційно підтвердила, що обрала моделі штучного інтелекту Gemini від Google для розробки нової версії свого голосового помічника Siri.



Багаторічна стратегічна угода передбачає використання технологій Gemini та хмарної інфраструктури Google для побудови наступного покоління фундаційних моделей Apple. У спільній заяві представники Apple зазначили, що після ретельного оцінювання ринку саме технології Google були визнані найбільш здатним фундаментом для реалізації амбітних планів Apple Intelligence. Очікується, що оновлена Siri з’явиться на пристроях користувачів уже пізніше цього року, ймовірно, з виходом iOS 26.4.



Нове партнерство не означає відмови від власних розробок Apple: АІ-моделі продовжуватимуть працювати безпосередньо на пристроях та у приватному хмарному середовищі Apple (Private Cloud Compute), що дозволить зберегти високі стандарти конфіденційності.



Хоча фінансові умови угоди не розголошуються, за даними джерел Bloomberg, Купертино може сплачувати Google близько 1 мільярда доларів щорічно за доступ до ліцензованих технологій Gemini.



Цей крок Apple став відповіддю на критику за повільне впровадження генеративного АІ порівняно з конкурентами. Водночас у компанії запевнили, що чинна співпраця з OpenAI щодо інтеграції ChatGPT у Siri залишається в силі для виконання складних специфічних запитів.



Аналітики відзначають, що факт цього партнерства вказує на капітуляцію колишньої стратегії Apple «все робимо самі» перед обличчям неймовірної швидкості розвитку АІ. Тім Кук фактично купує час: замість того, щоб ще роки наздоганяти лідерів із власним LLM, Apple інтегрує перевірений двигун у свій ідеально налаштований інтерфейс. Для Google це головна перемога в «платформній війні» — отримання доступу до двох мільярдів активних пристроїв Apple робить Gemini найбільш розповсюдженим АІ-інструментом у світі. Проте для OpenAI це тривожний сигнал: ChatGPT на iPhone тепер перетворюється з головної зірки на допоміжний інструмент «на вибір», тоді як базовий інтелект системи тепер належить їхньому головному конкуренту. У 2026 році Siri має нарешті перетворитися на повноцінного цифрового агента, здатного до реального мультимодального спілкування.



Завдяки інтеграції Gemini 3, нова Siri зможе обробляти складні сценарії, працювати з відео в реальному часі та виконувати багатокрокові дії всередині додатків, що раніше було недоступним для користувачів iPhone.

