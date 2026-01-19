 
`

Новости

Уряд скерував понад 50 млрд грн на роботи для посилення захисту енергетичної інфраструктури

19 января 2026 г., 10:25
0 
 

Перший віце-прем’єр-міністр та міністр енергетики України Денис Шмигаль заявив, що Уряд скерував понад 50 млрд грн на роботи для посилення захисту енергетичної інфраструктури.

Він також наголосив, що пріоритет в електро- і теплопостачанні наданий лікарням, школам та іншим критичним важливим для життя та оборони об’єктам. «Укрзалізниці», «Нафтогазу», «Укроборонпрому» доручено терміново забезпечити закупівлю імпортованої електроенергії в обсягах не менше 50% від їхнього власного споживання.

Триває інвентаризація наявних ресурсів та їх перерозподіл для того, щоб допомога надходила насамперед тим, хто її найбільше потребує.

Денис Шмигаль також розповів, що триває тісна взаємодія з міжнародними партнерами, щоб залучити додаткову підтримку обладнанням, а також для збільшення обсягів імпорту електроенергії з ЄС.

Важливий напрямок роботи - спрощення і прискорення підключення резервного енергетичного обладнання до мереж. Терміни підключення, розгляду і погодження, а також отримання технічних умов скорочуються до 2 днів на кожен етап.

За словами Дениса Шмигаля, облаштування розподіленої генерації має позитивну динаміку.

«Якщо у 2024 році в експлуатацію було введено 225 МВт потужності, то за 2025 рік – 762 МВт. Найкращі показники у Київщини, Волині, Прикарпаття, Черкащини, Харківщини. Один з найгірших показників – у місті Києві. Введено в експлуатацію понад 250 когенеративних установок, ще близько 200 установок знаходяться на різних стадіях реалізації проєктів. Також встановлено 187 блочно-модульних котелень», — заявив очільник Міненерго.

0 
 

