Переведення розподілу безпілотних систем у ЗСУ в цифровий формат прискорило процес втричі

19 января 2026 г., 8:15

0

Tweet

Міноборони України запустило в ЗСУ автоматизований розподіл безпілотних систем між військовими частинами.



«Швидка логістика засобів ураження ворога – ключовий виклик для ефективності підрозділів на полі бою. «Ручний» розподіл дронів між частинами спричиняв низку проблем: дублювання заявок, повільна видача, помилки через людський фактор, неактуальні дані. Військові не могли планувати операції без чіткого розуміння термінів отримання БпЛА. Тепер ми запустили повністю автоматизований розподіл БпЛА між військовими частинами», - заявив міністр оборони Михайло Федоров.



Тепер органи військового управління в онлайн-режимі бачать актуальні заявки кожної військової частини, кількість безпілотників на складах та заплановані поставки.



Зазначається, що це важливо оскільки дозволяє точніше планувати розподіл кожної партії безпілотних систем, уникати дублювання заявок, суттєво зменшити час затримки БпЛА на проміжних складах та швидше реагувати на зміни бойових потреб.



«Завдяки новій системі весь процес розподілу безпілотних систем від надходження до отримання на базах, арсеналах і складах скоротився в 2-3 рази, до приблизно одного дня», - зазначила Оксана Ферчук, заступниця міністра оборони України з цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.



Розподіл безпілотних систем відбувається через систему Управління логістичним забезпеченням (УЛЗ), створену на базі SAP - програми для управління оборонними ресурсами, яку використовують 90% армій НАТО.



УЛЗ працює в реальному часі: у ній видно наявні ресурси, плани постачання та фактичні потреби підрозділів. Це зменшує паперову бюрократію й кількість помилок, а рішення ухвалюються на основі актуальних даних. Для війська це означає швидше постачання і точніше планування, для держави - прозорий контроль, а для партнерів - зрозумілі правила, сумісні зі стандартами НАТО.



Система охоплює весь ланцюг постачання - від закупівлі безпілотників до їх передачі у підрозділи. Так у Збройних Силах формується єдиний цифровий контур управління запасами безпілотних систем.



Важливим кроком стало рішення Головнокомандувача ЗСУ: з 1 листопада 2025 року дані з УЛЗ визначені офіційним джерелом інформації про забезпечення військ безпілотними системами. Завдяки цьому більшість даних і звітів формуються онлайн - без паперів і дублювання в щоденних донесеннях.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI