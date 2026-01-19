ASUS виходить з ринку смартфонів: компанія зосередиться на «фізичному AI» та робототехніці

19 января 2026 г., 15:25

Голова правління ASUS Джонні Ши (Jonney Shih) офіційно підтвердив радикальну зміну стратегії компанії: ASUS припиняє розробку нових моделей смартфонів. Замість цього технологічний гігант спрямує всі ресурси R&D на комерційні ПК та пристрої «фізичного AI», такі як робототехніка та розумні окуляри.



Ця заява була зроблена під час святкового банкету за підсумками 2025 року, що відбувся 16 січня 2026 року в Тайбеї.



У передподійному інтерв'ю Джонні Ши прямо заявив: «ASUS більше не додаватиме нових моделей мобільних телефонів у майбутньому». Це фактично ставить хрест на популярних лінійках Zenfone та ігрових смартфонах ROG Phone.



Компанія запевнила, що продовжить підтримувати наявних власників телефонів.



Очікується, що протягом 2026 року нових моделей не з’явиться, але сервісне обслуговування, гарантійні зобов'язання та оновлення програмного забезпечення залишаться чинними.



Новий курс ASUS отримав назву «All in AI». Пріоритетом стає так званий «фізичний AI». Це напрямок, що об'єднує комерційні та корпоративні ПК з інтегрованим AI, інтелектуальні роботизовані системи та AI-окуляри (розумні окуляри з доповненою реальністю).



«Ми трансформуємо ASUS, щоб відповідати вимогам нової ери, де AI виходить за межі екранів і стає частиною фізичного світу», — підкреслив Ши.



Відмова від смартфонів відбувається на тлі фінансового злету в інших секторах. Джонні Ши зазначив, що виторг за 2025 рік зрос на 26% порівняно з попереднім роком. Серверний підрозділ та відділ продажів ASUS достроково подолали позначку у 100 млрд тайваньських доларів (3,17 млрд дол.). Повідомляється, що дохід від серверного напрямку в третьому кварталі 2025 року зріс більш ніж на 100% у річному обчисленні, склавши близько 20% від загального виторгу компанії за цей період

