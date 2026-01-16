Cloudflare купує маркетплейс Human Native

16 января 2026 г., 15:34

Гігант інтернет-інфраструктури Cloudflare оголосив про придбання британського стартапу Human Native - маркетплейса, який спеціалізується на транзакціях між розробниками штучного інтелекту та правовласниками контенту.



Як повідомив генеральний директор Cloudflare Меттью Прінс (Matthew Prince), ця угода є ключовим етапом у реалізації стратегії захисту «відкритого інтернету». Мета придбання - створити прозору екосистему, де автори (від медіахолдингів до індивідуальних блогерів) зможуть контролювати використання свого контенту для навчання великих мовних моделей (LLM) і отримувати за це справедливу винагороду.



Сума угоди не розголошується, проте Прінс назвав цей напрям «четвертою дією» (fourth act) у розвитку Cloudflare. Новий інструментарій дозволить АІ-розробникам купувати високоякісні перевірені дані через легальні канали, уникаючи юридичних ризиків, пов'язаних із несанкціонованим збором інформації. Це придбання доповнює запущений раніше сервіс AI Crawl Control, який дає власникам сайтів можливість блокувати або монетизувати ботів-скреперів.



Аналізучи цю угоду експерти зазначають те, що епоха «дикого захоплення» даних для навчання АІ остаточно добігає кінця. Cloudflare, через яку проходить значна частка всього світового інтернет-трафіку, перетворюється з технічного посередника на глобального арбітра та фінансового оператора прав інтелектуальної власності. Купівля Human Native - це стратегічна ставка на те, що у 2026 році дефіцит якісних даних стане гострішим, ніж дефіцит обчислювальних потужностей. Створюючи зручний шлюз для мікроплатежів між АІ-лабораторіями та творцями контенту, Cloudflare фактично будує нову економічну модель вебу, де інформація перестає бути безкоштовним суспільним благом і стає ліквідним товаром.



Для інвесторів це сигнал: Cloudflare розширює свою бізнес-модель за межі кібербезпеки та хмарних обчислень, претендуючи на частку в багатомільярдному ринку ліцензування АІ-даних, що може стати потужним драйвером зростання капіталізації компанії у найближчі роки.

