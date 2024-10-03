USAID виділить 825 млн дол. на підтримку енергетики України

Міністерство енергетики України повідомило, про те, що Сполучені Штати Америки збільшать допомогу українській енергосистемі.
У середу адміністраторка USAID Саманта Павер оголосила про виділення 825 мільйонів доларів на підтримку енергетики України.
«Ми вдячні уряду США і американському народу за послідовну підтримку, зокрема у відновленні зруйнованих росією обʼєктів енергетичної системи. Збільшення допомоги з боку США, безумовно, посилить нашу енергосистему у цей складний період», - зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.
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