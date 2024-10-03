Microsoft помітно оновила AI Copilot

Компанія Microsoft в останньому оновленні надала своєму асистенту зі штучним інтелектом Copilot нові можливості.
Copilot Voice додає розмовні можливості, ставлячи запитання і проводячи мозкові штурми на ходу. Користувачі зможуть використовувати чотири варіанти голосу системи.
Тепер чат-бот здатний аналізувати веб-сторінки, що переглядаються, і може відповідати в реальному часі на запитання щодо їх змісту.
При цьому Microsoft для сервісу Copilot Vision гарантує безпеку і захищеність, оскільки дані не зберігаються і не використовуються для навчання.
Також тепер стала доступна можливість Copilot Daily - система зробіть огляд новин, озвучить погоду і нагадає про майбутні події.
У режимі Think Deeper чат-бот здатний розмірковувати над складними питаннями, витрачаючи більше часу
А інтеграція Copilot у Microsoft Edge дозволить резюмувати зміст сторінки, перекладати текст, переписувати речення.
Copilot Discover запропонує посібник із корисних функцій АІ та з часом персоналізує роботу на основі взаємодії користувача з іншими сервісами Microsoft.
Як зазначається, в основі нової версії Copilot лежать моделі штучного інтелекту Microsoft, або «MAI», а також набір технологій від партнера OpenAI.
Розгортання нових функцій Copilot, що починається вже зараз, є одним з перших.
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