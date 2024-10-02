Samsung Electro-Mechanics представила повністю твердотілий акумулятор для переносних пристроїв

2 октября 2024 г., 17:25

0

Tweet

Компанія SEMCO (Samsung Electro-Mechanics) розробила надкомпактний повністю твердотільний акумулятор, призначений для переносних пристроїв. У ньому використовується оксид із найкращою в галузі щільністю енергії 200 Вт-год/л.



За щільністю енергії вона еквівалентна літій-іонним батареям, але при цьому має менший розмір. Наразі SEMCO просуває цей продукт серед клієнтів, проводячи випробування прототипів. У повністю твердотільних батареях використовується незаймистий твердий електроліт для заряджання і розряджання, що підвищує безпеку і стійкість до зовнішніх ударів, а також дає змогу створювати різні форми, навіть ультракомпактних розмірів.



На відміну від традиційних літій-іонних акумуляторів, які створюються шляхом прокатання тонких пластин, в ультракомпактних конструкціях можуть виникати складки на згинах. Крім того, вони потребують додаткового простору для розміщення внутрішнього об'єму під час заряджання, що обмежує мініатюризацію.



Компанія SEMCO подолала обмеження мініатюризації за допомогою своєї повністю твердотільної батареї на основі оксиду.



Подібно до процесу MLCC (Multi-Layer Ceramic Capacitor), під час друку тонких шарів матеріалів електрода і твердого електроліту, їхнього почергового укладання і розрізання, процес виробництва запобігає утворенню складок. Крім того, зміна об'єму під час заряджання мінімальна, що усуває потребу в додатковому просторі, і нема потреби в сепараторі, який зазвичай потрібен у літій-іонних батареях, що дає змогу створювати ультракомпактні конструкції.



Компанія SEMCO використовувала свій досвід виробництва MLCC під час розробки оксидних малогабаритних повністю твердотільних батарей.



У рамках підготовки до комерціалізації компанія SEMCO отримала безліч патентів на оксидні твердотільні батареї, причому за останні три роки на міжнародному рівні було подано понад 40 патентів.



Використовуючи переваги високої стабільності, мініатюрності та універсальності дизайну батареї, SEMCO вважає пріоритетним її застосування в переносних пристроях і наразі проводить випробування з клієнтами.

Про DCIM у забезпеченні успішної роботи ІТ-директора