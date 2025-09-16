Уряд затвердив детальний план цифрової трансформації України на 2025-2026 рр.

16 сентября 2025 г., 10:25

Міністерство цифрової трансформації України інформує, що Уряд затвердив детальний план розвитку на найближчі півтора року, який зокрема передбачає інтеграцію з європейським цифровим ринком, запуск супутникового зв'язку для всієї країни та легалізацію криптовалют.

До кінця 2025 року в застосунку Дія має з'явиться EUDI Wallet – європейський цифровий гаманець, щоб українці та бізнес користувалися електронною ідентифікацією за стандартами ЄС. Це перший крок до інтеграції в єдиний цифровий ринок з Європою. Планується, що до кінця 2026 року половина громадян і бізнесу почнуть користуватись цим сервісом. По суті, українські цифрові документи стануть повноцінною частиною європейської екосистеми.

Також до кінця року в Україні мають запрацювати сервіси супутникового мобільного зв'язку. Це забезпечить стабільний зв'язок у надзвичайних ситуаціях по всій країні, включно з прифронтовими територіями.

Спеціальну перевірку кандидатів на держпосади планується автоматизувати та прискорити у 10 разів. Впродовж 2026 року 90% таких перевірок проводитимуться автоматично в електронному форматі.

Також з'являться цифрові посвідчення держслужбовців, а більшість довідок від кадрових і фінансових підрозділів генеруватимуться автоматично. Це суттєво зменшить бюрократію та корупційні ризики.

До 2026 року 80% нотаріусів зможуть працювати в цифровому е-Нотаріаті. Також запрацює електронна система простеження алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин для електронних сигарет. 80% економічних операторів зможуть долучитися до цієї системи, що допоможе боротися з контрафактом.

До кінця 2025 року в Дії з'явиться щонайменше 10 нових послуг у сферах соцзахисту, медицини, оподаткування, підтримки ветеранів, бізнесу та для водіїв. А наступного року – ще 50 нових електронних послуг. Також через Дію можна буде отримувати ліцензії у сфері азартних ігор.

Освітня екосистема Мрія охопить 2000 закладів освіти з понад 1,1 млн учасників та учасниць освітнього процесу: вчителів, учнів і батьків до листопада 2025 року.

Спільно з Міністерством у справах ветеранів створюється комплексна система підтримки для українських захисників і захисниць. Головне нововведення – цифрові сервіси у застосунку Дія. Військовослужбовці та ветерани отримуватимуть більшість послуг через смартфон, не стоячи в чергах під кабінетами.

Один з найрезонансніших пунктів плану – легалізація віртуальних активів. Уряд супроводжуватиме відповідний законопроєкт у Верховній Раді. Очікується, що у 2026-2027 рр. українці зможуть офіційно купувати та продавати криптовалюту в українських компаніях, декларувати доходи та сплачувати податки. Також окремим законопроєктом планується забезпечити підтримку венчурного фінансування цифрової економіки.

