Alphabet (Google) стає четвертою компанією з ринковою капіталізацією у 3 трлн дол.

CNBC звертає увагу, що холдинг Alphabet, материнська компанія Google, досяг ринкової капіталізації у 3 трильйони доларів. Таким чином у «клубі», який раніше включав лише Nvidia, Microsoft та Apple, ще один гравець .

За даними Reuters, акції пошукового гіганта підскочили більш ніж на 4% у понеділок, додавши мільярди доларів до її вартості.

Ця знакова подія відбулася приблизно через 20 років після первинного розміщення акцій Google та трохи більше ніж через 10 років після створення Alphabet як холдингової компанії.

Значний поштовх акції Alphabet отримали на початку вересня завдяки сприятливому рішенню судді у гучній антимонопольній справі. Покарання виявилися менш суворими, ніж побоювалися акціонери. Міністерство юстиції США вимагало від Google примусового продажу браузера Chrome, а минулого року окружний суд ухвалив, що компанія утримувала незаконну монополію у сфері пошуку та пов'язаної з ним реклами.

Проте суддя Аміт Мехта (Amit Mehta) відмовився від найбільш жорстких наслідків, запропонованих Міністерством юстиції, що, за повідомленням CNBC, призвело до рекордного зростання акцій. Після цього ралі президент Дональд Трамп привітав компанію, назвавши це «дуже гарним днем». Акції Alphabet з початку року зросли більш ніж на 30%, тоді як індекс Nasdaq додав 15%.

Зростання конкурентів, таких як Perplexity та OpenAI, зрештою допомогло Google отримати нещодавнє сприятливе антимонопольне рішення. Великі надії компанії стати ключовим гравцем у сфері штучного інтелекту значною мірою покладаються на Gemini — флагманський пакет AI-моделей Google.

Але генеральний директор Сундар Пічаї (Sundar Pichai), який очолив Alphabet у 2019 році, стикається з новими викликами. Основним з них є бурхливе зростання конкуренції через розвиток штучного інтелекту, а також необхідність одночасно відбиватися від агресивних регуляторів у США та Європі. Попри ці виклики, Alphabet продемонструвала здатність адаптуватися та утримувати лідерські позиції на висококонкурентному технологічному ринку.

