GIGABYTE AI TOP ATOM — персональний суперкомп’ютер на базі NVIDIA GB10 Grace Blackwell Superchip

Компанія GIGABYTE представила своє нове бачення розвитку штучного інтелекту — BEYOND EDGE — на заході GIGABYTE EVENT. Нова концепція включає три ключові напрями: Beyond Boundaries, Beyond the Device та Beyond Performance. Вона охоплює платформи з підтримкою AI, зовнішні графічні процесори з AI-прискоренням, AI-ноутбуки для геймерів, материнські плати та системи, що інтегрують інтелект у повсякденні обчислення.



Екосистема AI TOP поєднує масштабоване апаратне та програмне забезпечення AI TOP Utility, тепер з підтримкою архітектур, як-от Mixture of Experts (MoE). Уніфіковане рішення, що включає AI TOP 100 та AI TOP 500, дозволяє розробникам, дослідникам і бізнесу локально створювати, налаштовувати та запускати інференс у реальному часі для моделей до 685 млрд параметрів.



Щоб зробити масштабні AI-рішення доступними, AI TOP ATOM — персональний суперкомп’ютер на базі NVIDIA GB10 Grace Blackwell Superchip — забезпечує ефективне налаштування й інференс моделей на 70B–200B параметрів. Використовуючи мережеві можливості NVIDIA ConnectX, можна об’єднувати дві системи для роботи з моделями до 405B параметрів, зберігаючи знання великих моделей при меншому навантаженні.



Серія AORUS AI BOX — це eGPU на архітектурі NVIDIA Blackwell, що забезпечують «plug-and-play» прискорення для ноутбуків. Флагманський AORUS RTX 5090 AI BOX дарує максимальну продуктивність для геймінгу, створення контенту та передових AI-застосунків. А новий AORUS RTX 5060 Ti AI BOX — легке й компактне рішення, що перетворює ультрабук на пристрій для ігор у 1080p та щоденних AI-завдань.



Зазначено, у 2025 році GIGABYTE представить AI-ноутбуки для геймерів з інтеграцією RTX AI, Copilot+ PC та ексклюзивного AI-агента GiMATE (версії GiMATE Creator і GiMATE Coder).



GiMATE Coder пропонує розумні підказки й функцію Smart Completion для мов програмування, включно з Python, JavaScript і C++. Інтеграція з Visual Studio Code дозволяє працювати з тією ж швидкістю, а функції виправлення помилок у реальному часі та контекстного рефакторингу підіймають досвід програмування на новий рівень.



У лінійку входять:

AORUS MASTER Series — флагманська AI-машина,

ультратонкий GIGABYTE AERO X16 для AI-мультизадачності,

серія GAMING: GAMING A16 PRO, GAMING A18 та GAMING A16, що поєднують продуктивність і мобільність.



Материнські плати AORUS X870 X3D Series заявлені як перші у світі, створені спеціально для X3D-процесорів. Вони оснащені X3D Turbo Mode 2.0, підтримкою DDR5 9000+ MT/s і новим рівнем дизайну EZ-DIY для зручного користування.



Завдяки Dynamic AI Overclocking Model, натренованій на великих даних, X3D Turbo Mode 2.0 в реальному часі аналізує й оптимізує кожен CPU, забезпечуючи до 25% приросту продуктивності в іграх і 14% у багатопотокових завданнях у порівнянні з базовими налаштуваннями.



До серії входять: X870E AORUS MASTER X3D ICE, X870E AORUS PRO X3D ICE, X870E AORUS ELITE X3D та X870E AORUS ELITE X3D ICE. Незабаром також буде представлено флагман X870E AORUS XTREME AI TOP X3D та дерев’яний дизайн X870E AERO X3D WOOD.



Завершує лінійку AORUS PRIME 5 — високопродуктивний десктоп із процесором AMD Ryzen 7 9800X3D та графікою NVIDIA GeForce RTX 5080. Завдяки унікальним технологіям охолодження та вентиляції система забезпечує до 89% вищий тиск повітря і 42% більший повітряний потік.

