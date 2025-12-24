Уряд прискорив передачу ключового обладнання операторам систем розподілу електричної енергії

24 декабря 2025 г., 10:25

Кабінет Міністрів України ухвалив зміни, які дозволять операторам систем розподілу електричної енергії (ОСР) отримувати в оренду державне енергетичне обладнання без проведення аукціону - на період воєнного стану та протягом шести місяців після його припинення чи скасування.



Йдеться про обладнання, що перебуває на балансі державних підприємств та господарських товариств із державною часткою понад 50%, але не використовується за призначенням і може бути задіяне для нагальних потреб енергосистеми.



Зокрема, це:



силові трансформатори;

високовольтні вимикачі;

роз’єднувачі;

вводи;

силові кабелі.



«Через систематичні обстріли енергетичної інфраструктури в окремих регіонах порушено стабільне постачання електроенергії. Водночас частина підприємств державного сектору перемістила потужності та не використовує окремі об’єкти енергетичної інфраструктури. Ухвалені зміни дадуть змогу швидше передавати таке обладнання операторам систем розподілу - для відновлення та забезпечення подальшого енергопостачання споживачів», - зазначив Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.



Змінами передбачено:



для державного майна: передача в оренду ОСР без аукціону; місячна орендна плата — 1 гривня за кожний об’єкт; незалежна оцінка не проводиться.



для майна господарських товариств із державною часткою понад 50%: передача в оренду (найм) ОСР без аукціону; річна плата — 1 гривня на рік.

