Synergy Research: глобальний ринок ЦОД подвоїться за три роки

Нові дані за третій квартал 2025 року від аналітичної компанії Synergy Research Group свідчать про те, що кількість великих центрів обробки даних, якими керують гіперскейлери, досягла 1297 об'єктів у всьому світі. Цей показник майже потроївся з початку 2018 року, а загальна операційна потужність за цей період зросла більш ніж у чотири рази завдяки збільшенню середнього розміру кожного об'єкта.



Аналітики зазначають, що після запуску ChatGPT наприкінці 2022 року ключові показники ринку злетіли до неба. Зокрема, квартальні капітальні витрати (capex) операторів гіперскейлерів зросли на 180% за останні три роки, сягнувши вражаючих 142 млрд дол. у поточному кварталі. Це дозволило збільшити обсяг нових операційних потужностей, що додаються щокварталу, на 170%.



Дослідження базується на аналізі діяльності 21 найбільшої хмарної та інтернет-компанії світу, включаючи лідерів у сегментах SaaS, IaaS, PaaS, соціальних мереж та електронної комерції. Найширшу мережу дата-центрів мають Amazon, Microsoft та Google, які разом контролюють 58% усієї світової потужності гіперскейлерів. Окрім величезної присутності на внутрішньому ринку США, ці гіганти мають численні об'єкти в багатьох країнах світу.



Слідом за трійкою лідерів у рейтингу йдуть Meta, Alibaba, Tencent, Oracle, Apple та ByteDance. Наразі відомий пайплайн майбутніх проектів налічує 770 об'єктів, які перебувають на різних стадіях планування, будівництва або оснащення.



Джон Дінсдейл (John Dinsdale), головний аналітик Synergy Research Group, підкреслив, що в третьому кварталі зросли майже всі ключові показники: від відкриття нових ЦОД до виручки компаній та хмарних доходів. Через агресивні ініціативи у сфері АІ частка США у світовій операційній потужності зросла до 55% порівняно з 52% три роки тому. Це ще більше зміцнює позиції Сполучених Штатів як домінуючого хаба для великомасштабної інфраструктури дата-центрів. Висока концентрація технологічних талантів та капіталу в США дозволяє країні швидше адаптувати енергомережі до потреб АІ-обчислень.



На основі отриманих даних Synergy переглянула свій п’ятирічний прогноз у бік підвищення. Тепер очікується, що загальна потужність дата-центрів гіперскейлерів подвоїться трохи більше ніж за дванадцять кварталів. Такий темп інвестицій підкреслює масштаб та швидкість, з якою інфраструктура штучного інтелекту змінює глобальні ринки. Компанії змушені не лише будувати нові будівлі, а й повністю переосмислювати архітектуру серверних стійок та систем охолодження для підтримки роботи нових графічних процесорів.



Аналіз динаміки капітальних інвестицій у секторі гіперскейлерів демонструє безпрецедентну концентрацію ресурсів для підтримки технологій АІ. У той час як капітальні витрати зросли на 180%, середня потужність одного об'єкта збільшилася на 45% за останні три роки, що свідчить про перехід до будівництва мега-ЦОД. Поточний обсяг капітальних вкладень у розмірі 142 млрд дол. за квартал перевищує сукупні інвестиції багатьох інших галузей економіки, що підтверджує роль АІ як головного двигуна глобального ВВП. При цьому частка трьох найбільших гравців - Amazon, Microsoft та Google - у грошових витратах на інфраструктуру становить понад 75% від загального обсягу капіталу гіперскейлерів. Очікується, що до 2028 року загальна кількість активних мегават енергії, споживаних дата-центрами, перевищить 60 000 МВт, що вимагатиме від компаній ще тіснішої співпраці з енергетичним сектором та розвитку власних джерел генерації.



Ситуація на ринку змушує відносно менших операторів гіперскейлерів також прискорювати свої плани розширення, щоб не втратити частку ринку в умовах дефіциту вільних площ у ключових локаціях. Проте високий поріг входу, зумовлений вартістю сучасного обладнання та енергетичними викликами, робить конкуренцію з «великою трійкою» дедалі складнішою. Прогноз на 2026 рік передбачає збереження двозначних темпів зростання, оскільки розгортання моделей АІ нового покоління потребуватиме ще більших обчислювальних ресурсів.

