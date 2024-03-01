«Укртелекомом» прокладено майже 11 тис. км оптики у 2022-2023 роках

1 марта 2024 г., 15:35

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За повідомленням «Укртелекому», за час повномасштабної війни у 2022-2023 роках оператор побудував майже 11 тисяч кілометрів оптичних ліній. При цьому компанія забезпечила ще сотням тисяч домогосподарств у всіх областях країни можливість користуватися сучасними послугами. Найбільше волоконно-оптичних ліній було прокладено на Одещині, Київщині, Житомирщині, Львівщині, Дніпровщині. Розширення оптичної інфраструктури відбувається внаслідок прокладання нових ліній, заміни старих мідних мереж на оптоволоконні та відновлення мережі на деокупованих територіях.



«Попри непрості умови роботи «Укртелеком» продовжує забезпечувати українцям доступ до швидкісного оптичного інтернету. Компанія відповідно до своєї довоєнної стратегії прийняла рішення продовжувати амбітні проєкти з розбудови оптичних мереж по всій країні та оптичної модернізації мідної інфраструктури. Ми розуміємо, що безперебійний якісний інтернет — критично необхідний сервіс для всіх нас: це й отримання миттєвої інформації громадянами, в тому числі про безпекову ситуацію, і стійкість роботи бізнесу, сталість освітніх процесів та безперервна взаємодія державних структур, – наголосив Генеральний директор АТ «Укртелеком» Юрій Курмаз. – У 2024 році ми продовжуємо розбудову сучасної оптичної мережі. Навіть у важкі умови сьогодення, «Укртелеком» інвестує в розвиток мережі по технології GPON, бо це гарантія забезпечення стабільного та якісного надання телекомпослуг, в тому числі та до енергонезалежного інтернету».



У 2023 році до оптичної інфраструктури «Укртелекому» було під'єднано понад 150 медичних та 185 освітніх закладів. Загалом зараз понад 1250 медичних та майже 1700 освітніх закладів мають доступ до високошвидкісного оптичного інтернету.



Населені пункти, в яких оператор розбудовує волоконно-оптичні мережі, отримують можливість доступу до інтернету на швидкості до 1 Гбіт/с, що, своєю чергою, дозволяє використовувати увесь потенціал цифрових сервісів у державному та приватному секторах. Водночас для населення стають доступними послуги на базі ІР-технологій, зокрема Інтерактивне телебачення у HD та 4К-якості, відеоконференції та інтернет-телефонія.



Загалом інтернет від «Укртелекому» є у майже 4 тисячах населених пунктів країни. Сьогодні мережа функціонує на рівні 90% від кількості населених пунктів, покритих мережею оператора до початку повномасштабного російського вторгнення. «Укртелеком» працює всюди, крім тимчасово окупованих територій.

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