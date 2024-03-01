SAP пропонує українським IT-компаніям партнерство для прискорення розвитку

1 марта 2024 г., 16:35

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SAP – один із найбільших у світі розробників програмного забезпечення та лідер у сфері ERP-систем, які є ключовими для ефективного управління бізнес-процесами в організаціях будь-якого розміру чи галузі. Крім того, SAP відома своєю підтримкою підприємницьких екосистем, що сприяють розвитку інноваційних рішень і партнерських відносин у бізнес-середовищі.

Партнерство з SAP дозволяє компаніям отримати доступ до інноваційних технологій, розширити клієнтську базу, отримати технічну підтримку та експертизу для підвищення конкурентоспроможності на ринку України. Залучення до партнерської програми SAP – це шлях до динамічного розвитку в умовах сучасного бізнес-середовища. Завдяки партнерській мережі, рішення SAP стають доступними для ширшого кола клієнтів.

SAP PartnerEdge – це стратегічний союз, який надає партнерам SAP конкурентні переваги: доступ до широкої бази знань, якісних рішень та передових технологій SAP. Програма стимулює інновації шляхом співпраці між SAP та партнерами. Партнерство із SAP дозволяє компаніям розвиватись прискореними темпами на базі новітніх технологій. На початок 2024 року, партнерська екосистема SAP налічує більше ніж 22 тис. партнерів по всьому світу. В Україні наразі мережа складається з близько 15 партнерів, включаючи міжнародні консалтингові компанії.

Компанії, які цікавляться участю в партнерській програмі SAP, можуть знайти детальну інформацію на сайті або звернутися до локального офісу SAP в Україні для консультацій та додаткової інформації.

Для компаній, які бажають долучитися до партнерської програми SAP, наявні чотири типи партнерства SAP PartnerEdge. Build – партнери отримують доступ до інструментів та ресурсів для розробки та тестування власних додатків, які можуть інтегруватися з продуктами SAP. Sell – партнери мають можливість продавати та підтримувати рішення SAP для клієнтів, отримуючи при цьому ресурси від SAP. Service – програма призначена для організацій, які спеціалізуються на консалтингових та імплементаційних послугах на основі платформи SAP. Партнери можуть надавати клієнтам послуги з впровадження, налаштування та підтримки рішень SAP. Run – програма підходить для партнерів, які надають хмарні послуги кінцевим клієнтам на основі рішень SAP.

Основними критеріями для вибору типу партнерства є відповідність продуктовим спеціалізаціям та досягнення певних рівнів компетенцій. Наявна модель налічує 10 продуктових спеціалізацій та 28 компетенцій.

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