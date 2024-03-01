Qualcomm FastConnect 7900 - нова оптимізована для AI система Wi-Fi 7

1 марта 2024 г., 14:25

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Компанія Qualcomm Technologies представила систему мобільного зв'язку Qualcomm FastConnect 7900 - першу систему, що забезпечує оптимізовану за допомогою штучного інтелекту продуктивність, об'єднуючи в одному чіпі технології Wi-Fi 7, Bluetooth і Ultra Wideband. Використовуючи штучний інтелект, FastConnect 7900 адаптується до конкретних умов використання і середовищ, забезпечуючи значну оптимізацію енергоспоживання, затримки та пропускної здатності мережі. FastConnect 7900 об'єднує технологію Ultra Wideband, Wi-Fi Ranging і Bluetooth Channel Sounding для створення набору технологій близькості, що забезпечують виявлення, доступ і управління пристроями з високим рівнем безпеки.



Крім того, FastConnect 7900 використовує новий клас радіочастотних фронтальних модулів і наступне покоління реалізації технології High Band Simultaneous, ключової інновації епохи Wi-Fi 7, що лежить в основі роботи з декількома пристроями та є основою для Qualcomm Expanded Personal Area Network (XPAN) і Snapdragon Seamless.



"FastConnect 7900 - це технологічний подвиг, коли за допомогою штучного інтелекту ми підіймаємо планку та надаємо провідні можливості Wi-Fi 7 і Bluetooth, а також інтегруємо Ultra Wideband на одному чипі, виготовленому за нормами 6 нм", - каже Хав'єр дель Прадо (Javier del Prado), віцепрезидент і генеральний менеджер з мобільних з'єднань Qualcomm Technologies. Спираючись на спадщину нашого першого покоління Wi-Fi 7, яке сьогодні використовується в мільйонах пристроїв, FastConnect 7900 створює новий спосіб підключення. Система надає можливості нового рівня в галузі штучного інтелекту, наближення і взаємодії з декількома пристроями в пристроях, які ми любимо найбільше".

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