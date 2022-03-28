«Укренерго» відкриває можливість для експорту електроенергії у Польщу

28 марта 2022 г., 19:09

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Як повідомляє «Укренерго», підприємство відкриває можливість для експорту електроенергії в Польщу. А саме, відновлюються добові аукціони з розподілу міждержавних перетинів для експорту електроенергії у цю державу.



Це перший аукціон після об’єднання енергосистеми України з енергомережею континентальної Європи ENTSO-E.



Нагадаємо, що наразі між українською та європейською енергосистемами, які працюють синхронно, немає комерційних обмінів. Така умова була передбачена Угодою між «Укренерго» та ENTSO-E на час пробного періоду синхронної роботи.



Відновлення експортно-імпортних операцій – одне з головних завдань НЕК «Укренерго» в рамках подальшої інтеграції з ENTSO-E.



Перший аукціон пройде 28 березня 2022 року на день поставки 30 березня (фактична дата початку експорту). Обсяг перетину, що виставлено на аукціон, складає 210 МВт (щогодини).



Початок експорту електроенергії дозволить Україні отримати додаткові ресурси для відновлення та розвитку енергетичної інфраструктури України в умовах війни. Всього пропускна спроможність між Україною та ENTSO-E cкладає до 2 тис. МВт та матиме прямий економічний ефект для країни в декілька мільярдів доларів на рік. Водночас для європейських країн українська електроенергія, 70% якої вже зараз складається з низьковуглецевих джерел, відкриває широкі можливості для заміщення російського газу.



"Наш перший крок до європейського ринку електроенергії, який набуває надзвичайної важливості з огляду на війну в Україні. Він означає, що українська енергетика отримає додаткові кошти для підтримання своєї роботи у важкі части, а наші європейські партнери - ресурс для часткового заміщення російського газу. Так крок за кроком ми разом прийдемо до нашої перемоги!", - сказав голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.



Нагадаємо, що НЕК «Укренерго» перестало розподіляти доступу міждержавних перетинів для імпорт/експорту електроенергії 24 лютого 2022 року у зв’язку із початком випробувань енергосистеми в ізольованому режимі. З початком військової агресії з боку росії, Україна прийняла рішення не відновлювати синхронну роботу з енергосистемами росії та Білорусі. Пізніше, 16 березня 2022 року, відбулася екстрена синхронізація енергосистеми України з енергомережею континентальної Європи ENTSO-E.

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