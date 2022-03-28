Російські хакери атакують благодійні та волонтерські організації

28 марта 2022 г., 16:45

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Російські хакери здійснюють комплексні атаки проти благодійних і волонтерських організацій з різноманітною метою.



«Вони здійснюють розвідку, збір даних, фішингові кампанії, намагаються отримати дані про контакти, банківські рахунки, товари, які закуповують для допомоги українцям. Ми бачимо комплексну активність», – зазначив під час брифінгу 23 березня заступник Голови Держспецзв'язку Віктор Жора.



Серед російських хакерів, які атакують українські державні інформаційні ресурси та критичну інформаційну інфраструктуру, є дві групи: політично вмотивовані звичайні кіберзлочинці та військові хакери.



До першої групи належать кіберзлочинці, які об'єднуються з іншими угрупованнями для атак проти України. «Ми бачимо, що деякі з них відмовляються від пропозицій атакувати Україну, що є дуже важливим знаком», – підкреслив Віктор Жора.



Друга група – це хакери, яких спонсорує уряд рф. Більшість із них – військові. «Це люди, які служать або працюють на ГРУ, ГШ ЗС, ФСБ та інші установи. Вони мають військові звання та користуються даними російської розвідки і, скоріше за все, діляться цими даними зі звичайними кіберзлочинцями. Ці хакери атакують і будуть атакувати й далі», – повідомив доповідач.



Нагадаємо, що Держспецзв'язку спільно з колективами найкращих українських компаній з кібербезпеки та провідними світовими виробниками рішень запровадила ешелонований кіберзахист для держави та бізнесу. Будь-яка компанія в Україні може звернутись до CERT-UA і отримати адресну допомогу у захисті від DDоS-атак, моніторингу безпеки, міграції в хмарні середовища, розгортанні сучасних систем захисту від кіберзагроз ваших робочих станцій і серверів тощо.

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