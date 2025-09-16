Українськи виробники запустили масове виробництво дронів з донаведенням

16 сентября 2025 г., 8:35

«Мілітарний» повідомляє, що українські компанії Vyriy та «Четвертий Закон» оголосили про запуск масового виробництва дронів із системою донаведення.





Базою для нової лінійки став перевірений на фронті FPV-дрон. Тепер він оснащується модулем донаведення TFL-1 від компанії «Четвертий Закон».





«Протягом останніх місяців ми постачали модулі TFL-1 у низку бойових бригад, – розповів CEO “Четвертий Закон” Ярослав Ажнюк. – Використання нашої системи підвищило ефективність уражень дронів у 2–4 рази, при цьому вартість зростає лише на 10%».





Зазначається, що попит на дрони з донаведенням щодня зростає. Генштаб, Міністерство оборони та Мінцифри неодноразово наголошували на потребі масштабування якісних рішень у сфері автономності.





«Я особисто та моя команда провели десятки тестувань. Штучний інтелект для виявлення цілей – це реально працюючий інструмент ураження. Ми вирішили впроваджувати TFL-1 на наші дрони й очікуємо збільшення кількості влучань вже з наступного місяця», – зазначив CEO Vyriy Олексій Бабенко.





«Vyriy-10-TFL-1 коштуватиме всього 18,5 тис. грн, що робить його дуже конкурентним навіть у порівнянні з класичним FPV-дроном», — пояснив Олексій Бабенко.





Модуль TFL-1 — результат майже дворічної роботи інженерів «Четвертого Закону». Він уже отримав кодифікацію НАТО.





Система на основі машинного зору працює за принципом fire-and-forget: бортовий комп’ютер із алгоритмами АІ бере управління після візуальної детекції цілі, забезпечуючи точне влучання навіть в умовах дії РЕБ і додаткових радіозавад.





«Зважаючи на ефективність, ми очікуємо, що вже через 6–9 місяців більшість дронів на фронті матимуть подібні системи автономності», — підкреслив Ярослав Ажнюк.

