 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Українськи виробники запустили масове виробництво дронів з донаведенням

16 сентября 2025 г., 8:35
0 
 
«Мілітарний» повідомляє, що українські компанії Vyriy та «Четвертий Закон» оголосили про запуск масового виробництва дронів із системою донаведення.

Базою для нової лінійки став перевірений на фронті FPV-дрон. Тепер він оснащується модулем донаведення TFL-1 від компанії «Четвертий Закон».

«Протягом останніх місяців ми постачали модулі TFL-1 у низку бойових бригад, – розповів CEO “Четвертий Закон” Ярослав Ажнюк. – Використання нашої системи підвищило ефективність уражень дронів у 2–4 рази, при цьому вартість зростає лише на 10%».

Зазначається, що попит на дрони з донаведенням щодня зростає. Генштаб, Міністерство оборони та Мінцифри неодноразово наголошували на потребі масштабування якісних рішень у сфері автономності.

«Я особисто та моя команда провели десятки тестувань. Штучний інтелект для виявлення цілей – це реально працюючий інструмент ураження. Ми вирішили впроваджувати TFL-1 на наші дрони й очікуємо збільшення кількості влучань вже з наступного місяця», – зазначив CEO Vyriy Олексій Бабенко.

«Vyriy-10-TFL-1 коштуватиме всього 18,5 тис. грн, що робить його дуже конкурентним навіть у порівнянні з класичним FPV-дроном», — пояснив Олексій Бабенко.

Модуль TFL-1 — результат майже дворічної роботи інженерів «Четвертого Закону». Він уже отримав кодифікацію НАТО.

Система на основі машинного зору працює за принципом fire-and-forget: бортовий комп’ютер із алгоритмами АІ бере управління після візуальної детекції цілі, забезпечуючи точне влучання навіть в умовах дії РЕБ і додаткових радіозавад.

«Зважаючи на ефективність, ми очікуємо, що вже через 6–9 місяців більшість дронів на фронті матимуть подібні системи автономності», — підкреслив Ярослав Ажнюк.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Останні обговорення

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  